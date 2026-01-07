Përmbytjet në Durrës, banesat e ish-Kënetës ende të nën ujë

Reshjet e dendura të shiut kanë shkaktuar përmbytje të mëdha në zonën e ish-Kënetës në Durrës, ku uji nuk është tërhequr as nga rrugët dytësore, as nga banesat e shumë familjeve.
Shumë shtëpi mbeten të rrethuar nga uji, ndërsa për banorët, dëmet materiale janë të konsiderueshme. Orenditë, pajisjet elektroshtëpiake dhe sendet e nevojshme për jetesën e përditshme janë dëmtuar, duke e bërë situatën tepër të vështirë për jetesë.
Banorët shprehin shqetësim për mungesën e ndërhyrjes dhe ndihmës, duke theksuar se ndihen të izoluar dhe të braktisur në kushtet e përmbytjes. Autoritetet lokale ende nuk kanë dhënë një informacion zyrtar mbi masat e ndërmarra për të lehtësuar situatën.
