Shirat lënë pasoja në Gjirokastër, dhjetëra biznese të prekura në lagjen “18 Shtatori”
Transmetuar më 07-01-2026, 09:46

Reshjet intensive të shiut të rëna gjatë orëve të fundit kanë shkaktuar grumbullim inertesh dhe dëme materiale në pjesën e poshtme të lagjes “18 Shtatori” në Gjirokastër, duke ndikuar drejtpërdrejt në aktivitetin ekonomik të zonës.

Si pasojë e prurjeve të ujit, rrugët janë mbuluar nga inerte dhe baltë, ndërsa rreth 70 biznese raportohet se kanë pësuar dëme. Pas tërheqjes graduale të ujit, qarkullimi i automjeteve është rikthyer në normalitet, por gjurmët e përmbytjes mbeten të dukshme në ambientet tregtare.

Autoritetet lokale po vlerësojnë situatën dhe shkallën e dëmeve, ndërkohë që pritet ndërhyrje për pastrimin e zonës dhe mbështetjen e subjekteve të prekura. Situata në qytet vijon të monitorohet, ndërsa moti paraqitet më i qëndrueshëm.

