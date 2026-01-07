Shirat lënë pasoja në Gjirokastër, dhjetëra biznese të prekura në lagjen “18 Shtatori”

Reshjet intensive të shiut të rëna gjatë orëve të fundit kanë shkaktuar grumbullim inertesh dhe dëme materiale në pjesën e poshtme të lagjes “18 Shtatori” në Gjirokastër, duke ndikuar drejtpërdrejt në aktivitetin ekonomik të zonës.
Si pasojë e prurjeve të ujit, rrugët janë mbuluar nga inerte dhe baltë, ndërsa rreth 70 biznese raportohet se kanë pësuar dëme. Pas tërheqjes graduale të ujit, qarkullimi i automjeteve është rikthyer në normalitet, por gjurmët e përmbytjes mbeten të dukshme në ambientet tregtare.
Autoritetet lokale po vlerësojnë situatën dhe shkallën e dëmeve, ndërkohë që pritet ndërhyrje për pastrimin e zonës dhe mbështetjen e subjekteve të prekura. Situata në qytet vijon të monitorohet, ndërsa moti paraqitet më i qëndrueshëm.
