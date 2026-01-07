Bllokohet aksi Gjirokastër–Kakavijë nga inertet, probleme edhe në rrugën drejt Valarës

Moti i keq që ka përfshirë vendin që prej ditës së martë ka shkaktuar probleme serioze në qarkullimin rrugor në jug të vendit. Aksi nacional Gjirokastër–Kakavijë është bllokuar në zonën e Kordhocës, përballë fshatit Lazarat, si pasojë e prurjeve të inerteve në rrugë.
Në vendngjarje ndodhen punonjësit e firmës mirëmbajtëse, të cilët po punojnë për pastrimin e aksit dhe rikthimin e qarkullimit normal. Megjithatë, për momentin rruga mbetet e pakalueshme për mjetet.
Bllokim është shënuar edhe në aksin Gjirokastër–Valare, në vendin e quajtur Ura e Aznakut, ku prania e inerteve ka pamundësuar lëvizjen e automjeteve.
Në pjesën më të madhe të qytetit të Gjirokastrës raportohet prezencë e konsiderueshme e inerteve, të cilat kërkojnë ndërhyrjen e mjeteve të rënda për t’u larguar. Autoritetet lokale po monitorojnë situatën dhe janë në gatishmëri për përballimin e pasojave të motit të keq.
Ndërkohë, reshjet e shiut kanë ulur intensitetin gjatë orëve të fundit. Niveli i lumit Vjosa në Memaliaj ka arritur në 6.5 metra, ndërsa nga bashkitë e tjera të qarkut Gjirokastër, deri më tani, nuk raportohen situata emergjente.
