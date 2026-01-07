Horoskopi i Paolo Fox për sot, e mërkurë 7 janar 2026. Parashikimi ditor për çdo shenjë – dashuri, punë, mirëqenie dhe fat

Lexoni horoskopin ditor të Paolo Fox për të zbuluar se çfarë kanë rezervuar yjet për ju: parashikimet astrologjike për sot, e mërkurë 7 janar 2026, për secilën shenjë të zodiakut. Gjithçka rreth dashurisë, punës, mirëqenies dhe fatit.
Dashi
Siç e kam shpjeguar edhe në parashikimet për vitin 2026, pjesa e parë e janarit paraqitet e paqartë, nervoze dhe me presion. Ka kushte reale stresi dhe është e mundur që edhe fundjava e kaluar të ketë qenë e mbushur me ankth. Reagimi varet nga mosha dhe rrethanat personale, por në këtë fazë duhet të mbrohesh dhe të mos e sforcosh veten. Pjesa e dytë e muajit do të jetë më aktive dhe më pozitive.
Reflektim për sot:
Ke kaluar një periudhë ku tensioni ka qenë më i fortë seç duhej dhe je detyruar të reagosh në vend që të veprosh me qetësi. Është normale të ndihesh nën presion, sidomos nëse ke mbajtur përgjegjësi të rënda. Ditët në vijim do të të ndihmojnë të rifitosh energjinë, por zgjidh me kujdes ku investon kohën dhe forcën tënde.
Demi
Janë ditë vendimtare për ata që kanë biznes ose iniciativa profesionale. Kjo është një fazë ku duhet të kuptosh qartë çfarë të bësh për të ardhmen e afërt. Ajo që bie në sy sot është vendosmëria jote. Dielli, Mërkuri, Venusi, Marsi dhe Jupiteri janë në favor, prandaj kjo është një periudhë sfide, por edhe fitoreje. Në dashuri ka rikthime dhe projekte të vlefshme.
Reflektim për sot:
Logjika është arma jote më e fortë. Nuk mund të shtysh më vendime të rëndësishme që lidhen me punën dhe jetën personale. Vendosmëria që tregon sot vjen nga vetëdija se ke vlerë dhe mund të arrish rezultate konkrete. Duhet guxim, por kur beson në veten tënde, je shumë efektiv.
Binjakët
Qielli këshillon kujdes me shpenzimet. Një grup planetësh është kundër sektorit financiar dhe, edhe pse Jupiteri të mbron pjesërisht, situata nuk është aq e favorshme sa do të doje. Megjithatë, viti 2026 do t’u shpërblejë ata që kanë vizion dhe ide të qarta. Mos u dekurajo, por mbaje portofolin nën kontroll.
Reflektim për sot:
Jo gjithçka arrihet menjëherë, por kjo nuk do të thotë që idetë e tua janë të gabuara. Ruaj një pamje të gjerë dhe shmang impulsivitetin, sidomos në fjalë dhe premtime. Me durim dhe strategji, edhe idetë më të brishta mund të shndërrohen në mundësi reale.
Gaforrja
Qielli të mbron ende falë Jupiterit në shenjë, por këto ditë ka një tension të çuditshëm. Mund të ndihesh sikur njerëzit nuk të dëgjojnë ose të lënë jashtë disa çështjeve. Pyetja është: a është realitet apo thjesht gjendje emocionale? Kujdes nëse gjatë fundjavës ka pasur provokime.
Reflektim për sot:
Je më i ndjeshëm se zakonisht dhe kjo të bën të ndihesh i nënvlerësuar, edhe kur nuk është e vërtetë. Emocionet e forta shtrembërojnë perceptimin. Mos reagoni me nxitim dhe përpiqu të shohësh faktet me më shumë distancë.
Luani
Duhet arsyetim dhe durim, sepse nisjet e vërteta do të vijnë nga mesi i shkurtit. Megjithatë, mbetesh një nga shenjat më aktive të zodiakut. Kulmi i vërtetë do të jetë nga korriku e tutje, ndërsa muajt deri në qershor shërbejnë për organizim dhe përgatitje të një rikthimi të fortë. Yjet janë në favor, ndërsa fundjava do të jetë shumë e rëndësishme për dashurinë.
Reflektim për sot:
Po përgatit terrenin për një rikthim personal që kërkon vizion dhe durim. Mos e nxit veten për të nisur gjithçka menjëherë. Në dashuri ka intensitet, por koha e duhur është çelësi i suksesit.
Virgjëresha
Mos shiko pas. E kaluara ka pasur momente presioni dhe konfuzioni, sidomos në punë. Kjo fazë po mbyllet dhe po hapet një periudhë më e organizuar. Kjo vlen si për të vetëpunësuarit që kanë qenë të pasigurt, ashtu edhe për të punësuarit ku ka pasur ndryshime strukturore. Në dashuri, Venusi është një mundësi që nuk duhet humbur. Nëse të pëlqen dikush, bëj hapin.
Reflektim për sot:
Po del nga një periudhë kaotike dhe tani ke mundësi të ndërtosh diçka më të qëndrueshme. Është koha të bashkosh idetë në një plan konkret dhe të mos shpërdorosh energjinë. Edhe në ndjenja, guximi është i domosdoshëm: emocionet nuk duhen mbajtur brenda.
Peshorja
Qielli sjell disa dyshime, sidomos nëse duhet të nisësh bashkëpunime të reja. Mendoj se deri në fillim të marsit shumë Peshore do të duhet të kuptojnë çfarë të bëjnë në punë, edhe me njerëz të rinj, ndryshe nga ata me të cilët kanë punuar deri tani. Një ndryshim është i domosdoshëm. Zakonisht ndryshimet sjellin përfitime dhe emocione pozitive, por Peshorja shpesh i përjeton gjërat me ndjenja të përziera: kur nis një rrugë të re, nga njëra anë ndjen emocione të forta, por nga ana tjetër edhe tension të lartë dhe ankth. Ke disa strategji që mund të të çojnë larg, por duhen përmirësuar.
Reflektim për sot:
Je mes dëshirës për rinovim dhe frikës se mos humb stabilitetin. Është normale të rritet tensioni kur duhet të zgjedhësh. Strategjitë që ke ndërtuar me kohë mbeten të vlefshme, por tani duhen përshtatur me një realitet tjetër. Bashkëpunime të favorshme me Virgjëreshën, Peshqit dhe Binjakët.
Akrepi
Ke në mendje një “rikthim” të fortë, sidomos në dashuri, dhe në përgjithësi ky është një muaj që të nxjerr në pah. Janari funksionon mirë në dy javët e para dhe bëhet më pak aktiv në dy javët e tjera. Kjo do të thotë se kush nis një projekt këto ditë mund të fitojë avantazh, por më pas mund të ketë provokime për t’u përballur. Kush pret rezultate duhet të rrijë “në lojë”, të mos lëshojë terren. Ndjenjat shpërblehen dhe dita ka potencial të mirë.
Reflektim për sot:
Dëshira për t’u rikthyer më i fortë vjen nga përvoja të mëparshme që të kanë lënë shenjë. Tani është thelbësore të ruash përqendrimin dhe të mos të të shpërqendrojnë pengesa apo provokime. Në dashuri mund të marrësh konfirmime të rëndësishme, por vetëm nëse nuk mbyllesh dhe i jeton emocionet me më shumë besim.
Shigjetari
Qielli është interesant dhe do të bëhet edhe më i favorshëm nga e shtuna, 17 janar, kur shumë planetë kthehen në anën tënde. Siç e kam thënë në parashikimet e përgjithshme, vera do të jetë shumë e mirë dhe energjike për ata që duan të hidhen në veprim. Yjet favorizojnë marrëdhëniet dhe idetë e mira. Dhe për ta parë realisht: si ishe në janar 2025? Sipas meje ishe më i paqartë dhe më i shpërndarë; ndërsa tani ka diçka të re, ose do të vijë shpejt, deri në fund të muajit.
Reflektim për sot:
Po rikthen entuziazmin dhe besimin, gjëra që të kishin munguar më parë. Po sheh mundësi aty ku dikur kishte vetëm konfuzion. Marrëdhëniet të shtyjnë përpara dhe idetë gjejnë hapësirë të rriten. Vlerëso ndryshimin që ke bërë dhe atë që po ndërton.
Bricjapi
Ka një përqendrim shumë të fortë planetësh në shenjën tënde: Dielli, Venusi, Mërkuri dhe Marsi janë me ty. Kjo sjell detyra të reja dhe përgjegjësi, sikur së fundmi të duhet të menaxhosh diçka të rëndësishme. Ka pasur rritje. Por çdo rritje dhe çdo detyrë e re, nga njëra anë sjell kënaqësi, nga ana tjetër kërkon shumë angazhim. Nuk do të dështosh – dhe kjo është e drejtë – por ruaju nga provokimet.
Reflektim për sot:
Je në një fazë konsolidimi dhe përgjegjësish, ku çdo vendim peshon më shumë. Rritja që po përjeton kërkon disiplinë dhe gjakftohtësi. Është normale të kesh frikë nga gabimi, por mos e lejo presionin të të bëjë të ngurtë, joaktiv ose të të ulë besimin.
Ujori
Situata astrologjike është e veçantë dhe nga e shtuna, 17 janar, do të sjellë një këndvështrim të ri për ndjenjat dhe dashurinë. Për Ujorin është shumë e rëndësishme “miqësia brenda dashurisë”. Historitë xheloze, ngjitëse dhe me kontroll zakonisht nuk i pëlqejnë kësaj shenje, sepse e jeton më mirë dashurinë në nivel mendor dhe intelektual. Pastaj kjo kthehet edhe në dëshirë: për Ujorin, tërheqja fizike shpesh nis si tërheqje mendore. Në këtë moment, një person mund të të pëlqejë shumë.
Reflektim për sot:
Ke nevojë të ndihesh i kuptuar, jo i kontrolluar. Afrohu me ata që të stimulojnë realisht dhe largohu nga kush të kufizon. Një tërheqje e fortë mund të lindë nga një bisedë e thellë, ide të përbashkëta dhe një mënyrë e ngjashme të menduari.
Peshqit
Do të kesh tre muaj të rëndësishëm: janar, shkurt dhe mars. E vetmja gjë që nuk duhet bërë është të ndalosh. Sot, megjithatë, Hëna është e vështirë: mund të ketë momente tensioni dhe lodhjeje. A ka arsye reale pse Peshqit ndihen shpesh të lodhur? Ndoshta jo gjithmonë – është edhe natyrë. Disa nën këtë shenjë kanë nevojë të pushojnë pak gjatë ditës për të rikuperuar energjinë. Ka sukses dhe mundësi veprimi në horizont.
Reflektim për sot:
Pushimet janë të nevojshme për natyrën tënde të ndjeshme, por nuk duhet të kthehen në arsye për ta shtyrë. Respekto ritmin e trupit, por mos e lësho fokusin. Në muajt në vijim mund të marrësh rezultate konkrete dhe t’i kthesh intuitat në veprime që sjellin sukses. /noa.al
