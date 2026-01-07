Arrestohen babë e bir në Fier, zbulohen armë dhe drogë

Policia e Fierit ka finalizuar mbrëmjen e kaluar një operacion të gjerë policor, i cili ka çuar në arrestimin e dy personave, babë e bir, si dhe në zbulimin e një arsenali armësh dhe një sasie të konsiderueshme lënde narkotike.
Operacioni i koduar “New Start 2” u zhvillua pas një muaji hetimesh intensive me metoda proaktive nga Sektori për Hetimin e Narkotikëve i DVP Fier, në bashkëpunim me Prokurorinë e Fierit, Forcat Operacionale dhe njësitë “Shqiponjat”.
Si rezultat i operacionit, u arrestua shtetasi Adiol Hada, 34 vjeç, banues në fshatin Suk, Roskovec, i dyshuar për ushtrimin e veprimtarisë kriminale të shitjes së lëndëve narkotike dhe posedimit të armëve të zjarrit.
Gjatë ndërhyrjes, shërbimet e Policisë e kapën 34-vjeçarin në dalje të fshatit Suk, ku në automjetin e tij u gjetën rreth 1 kilogram lëndë narkotike e dyshuar kanabis sativa, e ndarë në doza gati për shitje.
Në vijim të operacionit, nga kontrolli i banesës dhe i lokalit në pronësi të tij dhe babait të tij, u sekuestruan:
17.6 kilogramë kanabis sativa, i përpunuar dhe i ndarë në doza
2 pistoleta
2 armë automatike kallashnikov
2 granata luftarake
1110 fishekë luftarakë të kalibrave të ndryshëm
2 aparate celularë
1 motomjet
Në pranga u vu gjithashtu edhe babai i tij, Asqeri Hada, 61 vjeç, pasi në ambientet e kontrolluara u gjet arsenali i armëve dhe një pjesë e lëndës narkotike.
Policia dhe Prokuroria po vijojnë hetimet për dokumentimin e plotë ligjor të çështjes, për të verifikuar përfshirjen e të arrestuarve në veprimtari të tjera kriminale dhe për të zbardhur origjinën e armëve dhe drogës.
Materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë së Fierit për veprime të mëtejshme, për veprat penale “Prodhimi dhe shitja e narkotikëve” dhe “Mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve shpërthyese dhe municionit”. /noa.al
