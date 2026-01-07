Shtëpia e Bardhë: Trump nuk përjashton përdorimin e ushtrisë edhe për Groenlandën. BE: Kufijtë janë të paprekshëm

Washington- Shtëpia e Bardhë ka bërë të ditur se presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, po shqyrton një sërë opsionesh për të realizuar synimin e tij për blerjen e Groenlandës, duke mos përjashtuar as mundësinë e përdorimit të ushtrisë amerikane.
Në një deklaratë zyrtare, Shtëpia e Bardhë theksoi se Trump e konsideron Groenlandën një prioritet të sigurisë kombëtare. Sipas saj, presidenti dhe ekipi i tij po diskutojnë alternativa të ndryshme për të ndjekur këtë objektiv të politikës së jashtme, ndërsa përdorimi i forcës ushtarake mbetet një opsion në dispozicion të Komandantit të Përgjithshëm.
Deklarata vjen pas përsëritjes së qëndrimit të Trump gjatë fundjavës, kur ai tha se Shtetet e Bashkuara “kanë nevojë” për Groenlandën për arsye sigurie. Groenlanda është një territor gjysmë-autonom nën sovranitetin e Danimarkës, e cila është anëtare e NATO-s.
Reagimet nga Evropa kanë qenë të menjëhershme. Kryeministrja daneze, Mette Frederiksen, paralajmëroi se çdo sulm nga SHBA-ja ndaj Groenlandës do të përbënte fundin e NATO-s si aleancë. Ndërkohë, udhëheqësit e disa prej fuqive kryesore evropiane shprehën mbështetje të qartë për Danimarkën dhe Groenlandën, duke theksuar se ishulli u përket popullit të tij.
Në një deklaratë të përbashkët, liderët e Francës, Gjermanisë, Italisë, Polonisë, Spanjës, Britanisë së Madhe dhe Danimarkës theksuan se vetëm Danimarka dhe Groenlanda kanë të drejtën të vendosin për çështjet që lidhen me statusin e ishullit. Ata nënvizuan se siguria në Arktik duhet të garantohet përmes bashkëpunimit kolektiv të aleatëve të NATO-s, përfshirë edhe Shtetet e Bashkuara.
Udhëheqësit evropianë rikujtuan se NATO e ka shpallur Arktikun një rajon strategjik prioritar dhe se aleatët evropianë kanë rritur praninë, aktivitetet dhe investimet për të garantuar sigurinë dhe për të penguar kërcënimet e mundshme.
Groenlanda ka një rëndësi të veçantë strategjike për shkak të pozicionit të saj midis Evropës dhe Amerikës së Veriut, duke luajtur një rol kyç në sistemin amerikan të mbrojtjes nga raketat balistike. Përveç kësaj, pasuritë e saj minerale përputhen me përpjekjet e Uashingtonit për të reduktuar varësinë nga eksportet kineze.
