Trump: Venezuela do të furnizojë SHBA-në me 30–50 milionë fuçi naftë

Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, ka deklaruar se autoritetet kalimtare në Venezuelë do t’i furnizojnë SHBA-të me 30 deri në 50 milionë fuçi naftë me cilësi të lartë, pa iu nënshtruar sanksioneve ekzistuese.
Në një deklaratë publike, Trump bëri të ditur se nafta do të shitet me çmimin e tregut, ndërsa të ardhurat që do të gjenerohen nga kjo marrëveshje do të administrohen nën mbikëqyrjen e tij, me qëllim përdorimin e tyre në interes të popullit venezuelian dhe të Shteteve të Bashkuara.
Sipas presidentit amerikan, marrëveshja synon të forcojë sigurinë energjetike të SHBA-së, duke siguruar furnizime shtesë në tregun e brendshëm, si dhe të kontribuojë në stabilizimin ekonomik të Venezuelës, e cila zotëron një nga rezervat më të mëdha të naftës në botë, por ka vuajtur prej vitesh nga rënie e prodhimit dhe izolim ndërkombëtar.
Trump e cilësoi këtë marrëveshje si një hap strategjik me rëndësi të dyfishtë, duke theksuar se ajo do të shërbejë si për interesat energjetike amerikane, ashtu edhe për krijimin e kushteve për një të ardhme më të qëndrueshme ekonomike në Venezuelë.
