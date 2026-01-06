Do’s & Don’ts / Zodiaku Ekstrem: Gjërat që duhen dhe nuk duhen bërë për shenjat e zodiakut (e mërkurë 7 janar)

Mosmarrëveshje nga e kaluara, mundësi të reja që shfaqen, tensione në marrëdhënie, reagime të tepruara, humor krijues dhe ndryshime në horizont. Ja udhëzimet DO & DON’T për çdo shenjë sot, për të vënë gjërat në vijë dhe ju!
Astrologia Angjelika Manousaki ju sjell zodiakun Ekstrem për të mërkurën 7 janar dhe kushdo që mund ta durojë, le ta lexojë!
Zodiaku i Ditës – Çfarë të bëni dhe çfarë të shmangni sot
Dashi
ÇFARË TË BËNI:
Nxirrni në pah çështjet profesionale. Përqendrohuni në detyra që kërkojnë organizim dhe mbyllje. Humori është më i mirë, ndaj pastroni mendjen dhe merrni më shumë përgjegjësi për të përmirësuar imazhin tuaj.
ÇFARË TË SHMANGNI:
Mos i merrni për zemër komentet e të tjerëve. Shmangni konkurrencën, sidomos me njerëz të afërt. Do krijoni distancë pa arsye.
Demi
ÇFARË TË BËNI:
Shijoni ditën dhe bëni gjëra që ju pëlqejnë. Shprehuni në mënyrë krijuese, merrni pjesë në biseda interesante dhe organizoni takime me miqtë.
ÇFARË TË SHMANGNI:
Në punë mund të ketë vështirësi, por mos merrni vendime të nxituara. Mos veproni nga nervozizmi apo reagimi i çastit.
Binjakët
ÇFARË TË BËNI:
Shfrytëzoni klimën e qetë për të sqaruar gjëra me logjikë. Shprehuni më thellë, sidomos me persona që i besoni.
ÇFARË TË SHMANGNI:
Mos u nervozoni kur preken tema të ndjeshme. Shmangni reagimet e ashpra dhe mënyrën e pakujdesshme të të shprehurit.
Gaforrja
ÇFARË TË BËNI:
Relaksoni mendjen për të përmirësuar lëvizjet dhe kontaktet. Mund të rregulloni marrëdhënie profesionale ose personale.
ÇFARË TË SHMANGNI:
Mos refuzoni të dëgjoni palën tjetër. Mos u tregoni të ftohtë apo të dyshimtë. Shmangni debatet financiare.
Luani
ÇFARË TË BËNI:
Kryeni detyrat pa presion. Fokusohuni te detajet e dobishme dhe dëgjoni feedback-un pozitiv. Veproni me kujdes.
ÇFARË TË SHMANGNI:
Mos shmangni bisedat financiare. Mos u dekurajoni nga sjellje që nuk ju pëlqejnë, sidomos nga kolegët.
Virgjëresha
ÇFARË TË BËNI:
Qartësoni mendimet për të ecur përpara me idetë tuaja. Kujdes në komunikim, klima është paksa e çuditshme.
ÇFARË TË SHMANGNI:
Mos i merrni të gjitha përgjegjësitë mbi vete. Stresi mund t’ju bllokojë dhe të sjellë gabime.
Peshorja
ÇFARË TË BËNI:
Merrni distancë për të kuptuar situatat dhe ndjenjat tuaja. Përcaktoni qartë pozicionin dhe mbroni veten.
ÇFARË TË SHMANGNI:
Mos neglizhoni pushimin. Mos lejoni që kokëfortësia t’ju udhëheqë dhe mos prisni ura me nxitim.
Akrepi
ÇFARË TË BËNI:
Dita është më e qetë. Analizoni problemet me logjikë dhe kërkoni mendimin e miqve para vendimeve.
ÇFARË TË SHMANGNI:
Mos neglizhoni punën dhe objektivat. Shmangni lojërat e kontrollit dhe shprehjen e pakontrolluar të emocioneve.
Shigjetari
ÇFARË TË BËNI:
Shfrytëzoni qetësinë dhe mendimin e kthjellët për të komunikuar qartë. Në punë, shprehni mendimin tuaj.
ÇFARË TË SHMANGNI:
Mos u përfshini në debate. Mos lejoni askënd t’ju imponohet, por as mos u impononi ju.
Bricjapi
ÇFARË TË BËNI:
Shprehni idetë dhe angazhohuni në projekte krijuese. Nëse çlironi mendjen, përmirësoni edhe komunikimin.
ÇFARË TË SHMANGNI:
Mos i merrni komentet personalisht. Shmangni shpenzimet e panevojshme për udhëtime apo blerje.
Ujori
ÇFARË TË BËNI:
Izolohuni për pak për të parë gjërat nga larg. Angazhohuni në aktivitete që ju relaksojnë fizikisht dhe mendërisht.
ÇFARË TË SHMANGNI:
Mos luani lojëra kontrolli për shkak të stresit financiar. Shmangni reagimet e tepruara dhe shpenzimet për të tjerët.
Peshqit
ÇFARË TË BËNI:
Kaloni kohë me miqtë dhe partnerin. Organizoni diçka të bukur dhe bëni atë që ju sjell kënaqësi. Puna ecën mirë.
ÇFARË TË SHMANGNI:
Mos lejoni që dyshimet dhe frika t’ju bllokojnë. Shmangni ironitë dhe reagimet e ashpra.
