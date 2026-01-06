Zbulohen ‘shokët’ e Nicolas Maduros në burgun e Brooklyn

Brooklyn, SHBA – 6 janar 2026
Nicolas Maduro ndodhet në qendër të vëmendjes ndërkombëtare, duke u mbajtur në Metropolitan Detention Center (MDC) në Brooklyn, New York, një nga institucionet federale më të njohura për të burgosurit “VIP”, sipas një grafiku të publikuar nga CNN.
Burgu ka strehuar disa prej figurave më të njohura globale nga krimi i organizuar, bota e muzikës, financave dhe politika. Përveç Maduros, në të njëjtin institucion janë mbajtur edhe Joaquín “El Chapo” Guzmán, ish-kreu i kartelit të Sinaloas; Martin Shkreli, ish-drejtori farmaceutik i njohur për skandalet financiare; Sam Bankman-Fried, themeluesi i FTX; dhe R. Kelly, këngëtari i dënuar për krime seksuale.
Lista përfshin gjithashtu Ghislaine Maxwell, e dënuar për trafikim seksual në lidhje me çështjen Epstein, si dhe Michael Cohen, ish-avokati personal i Donald Trump.
Grafiku e paraqet MDC Brooklyn si një vend ndalimi për personazhe me ndikim të jashtëzakonshëm ndërkombëtar, duke e bërë burgun një pikë referimi për kombinin e pazakontë të liderëve politikë, kriminelëve të profilit të lartë dhe figurave publike që kanë shkaktuar bujë globale.
Maduro është i vetmi nga lista me status “aktual”, duke e vendosur atë në qendër të vëmendjes ndërkombëtare për shkak të arrestimit të tij dhe implikimeve politike që sjell ky vendim.
