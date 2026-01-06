Vuri bast për arrestimin e Maduros, fiton mbi 436 mijë dollarë

Uashington, 6 janar 2026
Një bast i vendosur pak orë para arrestimit të presidentit venezuelian Nicolás Maduro ka sjellë fitime marramendëse për një përdorues anonim në platformën e parashikimeve Polymarket, duke ngritur pikëpyetje serioze për përdorimin e mundshëm të informacionit të brendshëm lidhur me operacionin amerikan.
Sipas të dhënave të publikuara nga Polymarket, një llogari e regjistruar vetëm një muaj më parë arriti të fitojë mbi 436 mijë dollarë nga një bast fillestar prej rreth 32.500 dollarësh, duke parashikuar se Maduro do të largohej nga pushteti para fundit të janarit. Fitimi u realizua pak para se presidenti amerikan Donald Trump të njoftonte zyrtarisht arrestimin e udhëheqësit venezuelian.
Në orët përpara njoftimit publik, shanset e largimit të Maduros, sipas tregut të basteve, pësuan një rritje të papritur. Nga vetëm 6.5 për qind pasditen e 2 janarit, probabiliteti u dyfishua brenda natës dhe vijoi të rritej në orët e para të 3 janarit, duke sinjalizuar një ndryshim të pazakontë të qëndrimeve të tregtarëve.
Identiteti i personit që vendosi bastin mbetet i panjohur. Llogaria përdorte një identifikues anonim blockchain dhe kishte hapur disa pozicione të lidhura me zhvillimet politike në Venezuelë. Përveç këtij rasti, edhe disa përdorues të tjerë përfituan dhjetëra mijëra dollarë nga bastet mbi fatin politik të Maduros.
Rasti ka tërhequr vëmendjen e ligjvënësve amerikanë. Kongresmeni demokrat Ritchie Torres prezantoi një projektligj që synon të ndalojë punonjësit qeveritarë të marrin pjesë në tregje parashikimi, nëse zotërojnë informacion material jo-publik që mund të ndikojë në rezultatin e basteve.
Ekspertë të sektorit financiar kanë shprehur shqetësime për mungesën e rregullimit të fortë në këto tregje. Dennis Kelleher, drejtor i organizatës Better Markets, e cilësoi bastin si një rast që “mbart të gjitha elementet e tregtisë së bazuar në informacion të brendshëm”.
Tregjet e parashikimeve, të cilat lejojnë bastet mbi ngjarje politike, ekonomike dhe sportive, kanë njohur rritje të shpejtë në SHBA vitet e fundit. Megjithëse tregtia e brendshme është rreptësisht e ndaluar në tregjet financiare tradicionale, ky sektor operon me rregulla më të pakta dhe mbetet në qendër të debatit rregullator.
Polymarket nuk ka dhënë ende një reagim zyrtar lidhur me rastin, ndërsa industria në tërësi po përballet me presion në rritje për transparencë dhe mbikëqyrje më të fortë.
