Moti ekstrem paralizon Europën, gjashtë viktima dhe qindra fluturime të anuluara

Europë, 6 janar 2026
Moti i keq ka shkaktuar kaos në disa vende të Europës, duke sjellë pasoja të rënda në transport dhe humbje jete. Reshjet intensive të borës, temperaturat nën zero dhe ngricat kanë vënë në vështirësi qarkullimin rrugor, ajror dhe hekurudhor, ndërsa raportohen gjashtë viktima.
Sipas autoriteteve franceze, pesë persona kanë humbur jetën në dy rajone të ndryshme të Francës si pasojë e aksidenteve rrugore të shkaktuara nga rrugët e ngrira. Tre prej tyre vdiqën në departamentin Landes, në jugperëndim të vendit, ndërsa dy viktima të tjera u regjistruan në zonën e Parisit, përfshirë një aksident fatal mes një automjeti dhe një kamioni të rëndë, si dhe një rast ku një taksi përfundoi në lumin Marne.
Një viktimë tjetër është raportuar në Sarajevë, ku një grua humbi jetën pasi kryeqyteti i Bosnjë-Hercegovinës u mbulua nga mbi 40 centimetra borë, duke paralizuar jetën urbane.
Situata mbetet problematike edhe në transportin ajror. Qindra fluturime janë anuluar në të gjithë kontinentin, duke lënë mijëra pasagjerë të bllokuar, veçanërisht në aeroportet e Parisit dhe Amsterdamit. Autoritetet paralajmërojnë se anulimet pritet të vazhdojnë edhe gjatë ditës së mërkurë.
Në Francë, shërbimi meteorologjik ka vendosur 38 departamente në alarm portokalli për borë dhe akull. Ministri i Transportit, Philippe Tabarot, u ka bërë thirrje qytetarëve të shmangin udhëtimet e panevojshme dhe, kur është e mundur, të punojnë nga shtëpia. Një pjesë e konsiderueshme e linjave hekurudhore është pezulluar.
Aeroporti Roissy Charles de Gaulle në Paris pritet të anulojë rreth 40% të fluturimeve në orët e para të mëngjesit të së mërkurës për shkak të pastrimit të pistave, ndërsa aeroporti Orly ka paralajmëruar anulimin e rreth 25% të fluturimeve.
Në Holandë, situata është po ashtu kritike. Mbi 400 fluturime janë anuluar në aeroportin Schiphol të Amsterdamit, kryesisht nga kompania ajrore KLM, duke shkaktuar radhë të gjata dhe protesta nga pasagjerët për mungesë informacioni. Udhëtimet me tren, përfshirë linjat Eurostar drejt Parisit, janë ndërprerë ose kanë pësuar vonesa të shumta.
Autoritetet europiane paralajmërojnë se kushtet e motit pritet të mbeten të vështira edhe në orët në vijim, ndërsa qytetarët këshillohen të tregojnë kujdes maksimal.
