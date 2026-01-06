Operacion policor në Fier. Sekuestrohen armë dhe drogë

Fier, 6 janar 2026
Policia e Fierit ka zhvilluar mbrëmjen e sotme një operacion të befasishëm, gjatë të cilit janë sekuestruar dy armë zjarri dhe një sasi lënde narkotike e dyshuar si kanabis.
Burime zyrtare bëjnë me dije se gjatë kontrolleve të ushtruara, uniformat blu kanë shoqëruar një person, i cili po merret në pyetje për veprime të mëtejshme procedurale.
Sipas policisë, operacioni është pjesë e kontrolleve të shtuara për goditjen e veprimtarive kriminale dhe mbajtjen pa leje të armëve të zjarrit. Hetimet vijojnë për të zbardhur plotësisht rrethanat e rastit, si dhe për të verifikuar nëse personi i shoqëruar ka qenë i përfshirë në aktivitete të tjera të paligjshme.
Materialet procedurale pritet t’i referohen Prokurorisë për veprime të mëtejshme ligjore.
