800 banesa të përmbytura në Durrës, 180 banorë të evakuuar gjatë natës

Durrës, 6 janar 2026
Situata e përmbytjeve në qarkun e Durrësit mbetet kritike, pasi reshjet intensive kanë shkaktuar depërtim uji në qindra banesa dhe kanë detyruar autoritetet të evakuojnë dhjetëra qytetarë.
Pas mbledhjes së Komitetit të Emergjencave Civile, ministri i Mbrojtjes Pirro Vengu njoftoi se rreth 800 banesa janë prekur nga uji, ndërsa 180 banorë janë evakuuar për shkak të rrezikut të shtuar.
Sipas tij, zonat më problematike mbeten ish-Këneta, Shkozeti dhe ish-Nishtulla, ku niveli i ujit vijon të jetë i lartë. Në terren janë angazhuar strukturat civile dhe Forcat e Armatosura, të cilat po punojnë paralelisht me shërbimet e Bashkisë së Durrësit për largimin e ujërave dhe garantimin e sigurisë së banorëve.
“Situata mbetet dinamike. Nuk do të largohemi nga terreni derisa uji të tërhiqet plotësisht. Reshjet pritet të vazhdojnë edhe gjatë natës”, deklaroi Vengu.
Banorët e evakuuar janë strehuar në dy kavalishenca të Ministrisë së Brendshme dhe asaj të Mbrojtjes, ku po marrin ndihmë ushqimore dhe mjekësore sipas nevojës.
Autoritetet po monitorojnë me vëmendje edhe basenin e lumit Erzen, pasi prurjet e shtuara mund të sjellin përkeqësim të situatës edhe në zonën e Shijakut.
Nga ana e saj, kryetarja e Bashkisë së Durrësit, Emiriana Sako, bëri të ditur se një pjesë e banorëve fillimisht kanë refuzuar evakuimin, por ndërhyrja u bë e domosdoshme për shkak të intensitetit të reshjeve dhe rrezikut real për jetën.
Autoritetet u bëjnë thirrje qytetarëve të ndjekin udhëzimet e strukturave të emergjencës dhe të shmangin lëvizjet e panevojshme në zonat e rrezikuara.
