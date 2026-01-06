Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Kuba nderon 32 truprojat e Maduros të vrarë nga amerikanët
Transmetuar më 06-01-2026, 21:38

Havana, 6 janar 2026

Partia Komuniste e Kubës ka publikuar emrat dhe fotografitë e 32 truprojave kubanezë të presidentit venezuelian Nicolás Maduro, të cilët, sipas autoriteteve kubane, u vranë gjatë operacionit ushtarak amerikan të 3 janarit në Karakas.

Në një postim në rrjetin social X, Partia Komuniste Kubane i cilësoi ata si “viktima të një akti të ri kriminal agresioni dhe terrorizmi shtetëror”, duke akuzuar drejtpërdrejt Shtetet e Bashkuara për sulmin ndaj Venezuelës.

“Viktima të një akti të ri kriminal agresioni dhe terrorizmi shtetëror, të kryer kundër Republikës Bolivariane simotër të Venezuelës nga Shtetet e Bashkuara, 32 kubanë kanë humbur jetën në luftime dhe pas një rezistence të ashpër”, thuhet në deklaratën zyrtare të partisë.

Postimi shoqërohet me fotografitë e truprojave të vrarë, të cilët autoritetet kubane i përshkruajnë si pjesë të forcave që po mbronin udhëheqjen venezueliane gjatë bastisjes amerikane që çoi në kapjen e Nicolás Maduro-s.

Ngjarja ka rritur më tej tensionet diplomatike mes Kubës dhe Shteteve të Bashkuara, ndërsa Havana e ka cilësuar operacionin në Karakas si shkelje flagrante të sovranitetit të Venezuelës dhe një precedent të rrezikshëm për stabilitetin ndërkombëtar.

