Po mendoni të shpërnguleni në Itali? Në këtë qytet në Toskana ju paguajnë qiranë

E ëndërroni dolce vita-n? E imagjinoni veten duke shëtitur në shtigje të gjelbëruara mes vreshtave dhe duke shijuar mbrëmje verore në oborre prej guri? Në një kodër mesjetare të Toskanës, kjo ëndërr mund të jetë më e arritshme nga sa mendoni – dhe të kushtojë më pak se sa imagjinoni.
Radicondoli, një qytet i vogël në perëndim të Sienës, është komuniteti i fundit italian që kërkon banorë të rinj, në përpjekje për të frenuar rënien e vazhdueshme të popullsisë. Rreth një orë larg Firences, ky qytet mesjetar i ruajtur mirë ofron stimuj financiarë për qiramarrësit dhe blerësit e banesave, pa qenë pjesë e programeve të njohura të “shtëpive me 1 euro”.
Toskanë autentike, me pamje dhe verë
Me histori mbi 1.000-vjeçare, Radicondoli ruan karakterin e tij mesjetar: rrugica me kalldrëm, çati me tjegulla dhe gjurmë të fortifikimeve të vjetra. I ndërtuar mbi fushat e Sienës, ofron pamje panoramike drejt arave, pyjeve dhe ullishteve, ndërsa në afërsi ndodhen kështjella dhe kantina vere që plotësojnë përvojën autentike toskane.
Sipas CNN Travel që citon noa.al, kryetari i bashkisë Francesco Guarguaglini ka vënë në dispozicion mbi 400 mijë euro për këtë vit, me synim tërheqjen e banorëve të rinj të përhershëm. Programi përfshin subvencione për blerje banese, mbështetje financiare për studentët dhe stimuj për përdorimin e energjisë së gjelbër.
Paralelisht, bashkia mbulon 50% të qirasë për dy vitet e para për ata që vendosen në fillim të vitit 2026. Blerësit duhet të angazhohen të qëndrojnë në fshat për të paktën 10 vjet, ndërsa qiramarrësit për katër vjet.
Që nga nisja e programit në vitin 2023, rreth 60 banorë të rinj janë shpërngulur tashmë në Radicondoli, duke i dhënë frymëmarrje një komuniteti që brenda një shekulli pa popullsinë të bjerë nga 3.000 në vetëm 966 banorë. Aktualisht, rreth 100 nga 450 banesa janë bosh.
Në ndryshim nga zona të tjera që ofrojnë prona të braktisura me çmime simbolike, Radicondoli thekson se shtëpitë ruajnë vlerën e tyre tregtare. Shumë prej tyre janë të banueshme ose në gjendje të mirë, duke i kursyer blerësit nga rinovime të mëdha.
Qytetet italiane që kërkojnë jetë të re
Sipas Federatës Kombëtare të Pronarëve të Ndërtesave në Itali, në vend ka rreth 8,5 milionë prona të papërdorura, që variojnë nga shtëpi pushimi deri te banesa pa shërbime ose pa regjistrim fiskal.
Radicondoli është vetëm një shembull. Në të gjithë Italinë, shumë qytete dhe fshatra të vegjël po përpiqen të ringjallen.
Në Toskanë, autoritetet rajonale ofrojnë nga 10.000 deri në 30.000 euro për ata që duan të blejnë banesa në fshatra me më pak se 5.000 banorë. Në Siçili, qytete si Sambuca dhe Mussomeli vazhdojnë të ofrojnë shtëpi të pashfrytëzuara me çmime simbolike, me kusht që blerësit t’i rinovojnë brenda një afati të caktuar.
Programe të ngjashme janë zhvilluar edhe në Sardenjë, Apenine dhe rajone të tjera.
Shumë aplikantë thonë se vendimi shpesh varet nga kostoja. Ndërsa çmimet e pasurive të paluajtshme rriten ndjeshëm në qytete në mbarë botën, ëndrra e pronësisë shpesh duket e paarritshme. Të tjerë përmendin hapësirën ose mundësinë për të ndërtuar shtëpinë e ëndrrave në një vend të bukur.
Për këdo që po mendon të zhvendoset në fshatrat italiane – qoftë për arsye financiare apo për një ekuilibër më të mirë jetese – Radicondoli ofron një mënyrë tërheqëse dhe realiste për ta bërë këtë hap. /noa.al
