Shkrumbohet nga flakët banesa në Klos
Transmetuar më 06-01-2026, 20:33

6 Janar 2026, 19:32 – KLOS – Një ngjarje e rëndë ka ndodhur pasditen e sotme në Klos, ku një banesë u përfshi nga flakët. Ngjarja ndodhi në fshatin Shkallë, dhe banesa është shkrumbuar plotësisht pasi zjarri përparoi me shpejtësi.

Ende nuk ka informacion nëse ka persona të lënduar apo mbi shkaqet e nisjes së zjarrit. Drejt vendit të ngjarjes është nisur shërbimi zjarrfikës i Bashkisë Klos për të ndërhyrë dhe kontrolluar situatën.

