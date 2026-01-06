Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Kujdes me qumështin për bebet, tërhiqen nga tregu 20 produktet të Nestlé. LISTA E PLOTË
Transmetuar më 06-01-2026, 19:55

Nestlé tërheq disa produkte qumështi për foshnje nga tregu: masa parandaluese për sigurinë

Nestlé ka njoftuar për një tërheqje vullnetare të disa produkteve të qumështit për foshnje dhe formulave pasuese që qarkullojnë në tregun grek dhe në disa vende të tjera europiane, si masë parandaluese për sigurinë ushqimore. Nga zyrat e Nestle nuk është konstatuar një njoftim i tillë.

Sipas njoftimit zyrtar të kompanisë, vendimi është marrë për shkak të mundësisë së pranisë së cereulide, një toksinë që prodhohet nga mikroorganizmi Bacillus Cereus, e identifikuar në një përbërës të furnitorit të përdorur në disa seri të caktuara produktesh.

Nestlé thekson se:

Nuk ka raportime të konfirmuara për sëmundje të lidhura me konsumimin e këtyre produkteve

Tërheqja bëhet për arsye parandaluese

Masa është marrë në bashkëpunim me autoritetet përkatëse dhe sipas protokolleve strikte të sigurisë

Kompania u bën thirrje prindërve që të mos i përdorin produktet e përfshira në listëmhe t’i kthejnë ato në pikën e blerjes për rimbursim të plotë, edhe pa paraqitjen e faturës së blerjes.

Në njoftimet për Mbretërinë e Bashkuar dhe Irlandën, Nestlé sqaron se:

Tërheqja përfshin seri të caktuara të formulave SMA Infant Formula dhe Follow-on Formula

Konsumatorët duhet të kontaktojnë shërbimin e klientit për rimbursim

Produktet e tjera të Nestlé-s dhe seritë që nuk janë pjesë e kësaj tërheqjeje kompania thotë se janë të sigurta për konsum.

UK:

SMA Advanced First Infant Milk 800g

51450742F1

52319722BA

52819722AA

SMA Advanced Follow-on Milk 800g

51240742F2

51890742F2

52879722AA

SMA First Infant Milk 800g

51170346AA

51170346AB

51340346AB

51580346AA

51590346AA

52760346AB

52760346AD

52780346AA

SMA First Infant Milk 400g

51350346AA

52750346AD

SMA First Infant Milk 1.2Kg

51340346BE

52740346BA

52750346BA

SMA LITLLE STEPS First Infant Milk 800g

51220346AD

51540346AC

52740346AD

SMA Comfort 800g

52620742F3

51240742F3

51439722BA

51479722BA

51769722BA

52049722AA

SMA First Infant Milk 200ml

52860295M

52870295M

53220295M

53230295M

52870295M

53030295M

53040295M

53070295M

53080295M

SMA First Infant Milk 70ml

53170742B1

SMA Lactose Free

400g 51150346AB

51500346AB

51719722BA

51759722BA

51829722BA

51979722BA

52109722BA

53299722BA

53459722BA

SMA Anti Reflux 800g

51570742F3

52099722BA

52099722BB

52739722BA

ALFAMINO 400g

51200017Y3

51210017Y1

51220017Y1

51250017Y1

51390017Y1

51420017Y2

51430017Y1

51460017Y1

51690017Y2

51690017Y3

51700017Y1

51710017Y1

51740017Y1

52760017Y5

52790017Y1

52860017Y1

53100017Y3

53110017Y1

53140017Y1

53140017Y2

53150017Y1

In addition these batches may be available in Northern Ireland:

SMA First Infant Milk 800g

51590346AB

52750346AE

Ireland:

SMA Advanced First Infant Milk 800g

• 51450742F1

SMA Advanced Follow on Milk 800g

• 51240742F2

• 51890742F2

SMA Comfort 800g

• 52620742F3

SMA First Infant Milk 200ml

• 53070295M

• 52860295M

• 52870295M

• 53220295M

• 53230295M

SMA First Infant Milk 800g

• 51590346AB

• 52750346AE

SMA GOLD PREM 2 800g

• 53090742F2

SMA LITTLE STEPS First Infant Milk 800g

• 51540346AD

SMA Alfamino 400g

• 51200017Y3

• 51210017Y1

• 51250017Y1

• 51460017Y1

• 51710017Y1

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

