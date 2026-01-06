Kujdes me qumështin për bebet, tërhiqen nga tregu 20 produktet të Nestlé. LISTA E PLOTË

Nestlé tërheq disa produkte qumështi për foshnje nga tregu: masa parandaluese për sigurinë
Nestlé ka njoftuar për një tërheqje vullnetare të disa produkteve të qumështit për foshnje dhe formulave pasuese që qarkullojnë në tregun grek dhe në disa vende të tjera europiane, si masë parandaluese për sigurinë ushqimore. Nga zyrat e Nestle nuk është konstatuar një njoftim i tillë.
Sipas njoftimit zyrtar të kompanisë, vendimi është marrë për shkak të mundësisë së pranisë së cereulide, një toksinë që prodhohet nga mikroorganizmi Bacillus Cereus, e identifikuar në një përbërës të furnitorit të përdorur në disa seri të caktuara produktesh.
Nestlé thekson se:
Nuk ka raportime të konfirmuara për sëmundje të lidhura me konsumimin e këtyre produkteve
Tërheqja bëhet për arsye parandaluese
Masa është marrë në bashkëpunim me autoritetet përkatëse dhe sipas protokolleve strikte të sigurisë
Kompania u bën thirrje prindërve që të mos i përdorin produktet e përfshira në listëmhe t’i kthejnë ato në pikën e blerjes për rimbursim të plotë, edhe pa paraqitjen e faturës së blerjes.
Në njoftimet për Mbretërinë e Bashkuar dhe Irlandën, Nestlé sqaron se:
Tërheqja përfshin seri të caktuara të formulave SMA Infant Formula dhe Follow-on Formula
Konsumatorët duhet të kontaktojnë shërbimin e klientit për rimbursim
Produktet e tjera të Nestlé-s dhe seritë që nuk janë pjesë e kësaj tërheqjeje kompania thotë se janë të sigurta për konsum.
UK:
SMA Advanced First Infant Milk 800g
51450742F1
52319722BA
52819722AA
SMA Advanced Follow-on Milk 800g
51240742F2
51890742F2
52879722AA
SMA First Infant Milk 800g
51170346AA
51170346AB
51340346AB
51580346AA
51590346AA
52760346AB
52760346AD
52780346AA
SMA First Infant Milk 400g
51350346AA
52750346AD
SMA First Infant Milk 1.2Kg
51340346BE
52740346BA
52750346BA
SMA LITLLE STEPS First Infant Milk 800g
51220346AD
51540346AC
52740346AD
SMA Comfort 800g
52620742F3
51240742F3
51439722BA
51479722BA
51769722BA
52049722AA
SMA First Infant Milk 200ml
52860295M
52870295M
53220295M
53230295M
52870295M
53030295M
53040295M
53070295M
53080295M
SMA First Infant Milk 70ml
53170742B1
SMA Lactose Free
400g 51150346AB
51500346AB
51719722BA
51759722BA
51829722BA
51979722BA
52109722BA
53299722BA
53459722BA
SMA Anti Reflux 800g
51570742F3
52099722BA
52099722BB
52739722BA
ALFAMINO 400g
51200017Y3
51210017Y1
51220017Y1
51250017Y1
51390017Y1
51420017Y2
51430017Y1
51460017Y1
51690017Y2
51690017Y3
51700017Y1
51710017Y1
51740017Y1
52760017Y5
52790017Y1
52860017Y1
53100017Y3
53110017Y1
53140017Y1
53140017Y2
53150017Y1
In addition these batches may be available in Northern Ireland:
SMA First Infant Milk 800g
51590346AB
52750346AE
Ireland:
SMA Advanced First Infant Milk 800g
• 51450742F1
SMA Advanced Follow on Milk 800g
• 51240742F2
• 51890742F2
SMA Comfort 800g
• 52620742F3
SMA First Infant Milk 200ml
• 53070295M
• 52860295M
• 52870295M
• 53220295M
• 53230295M
SMA First Infant Milk 800g
• 51590346AB
• 52750346AE
SMA GOLD PREM 2 800g
• 53090742F2
SMA LITTLE STEPS First Infant Milk 800g
• 51540346AD
SMA Alfamino 400g
• 51200017Y3
• 51210017Y1
• 51250017Y1
• 51460017Y1
• 51710017Y1
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd