Trump: Shumë ushtarë kubanë u vrarë, por operacioni në Venezuelë ishte brilant

6 Janar 2026 – Presidenti amerikan Donald Trump deklaroi sot se “shumë” ushtarë kubanë janë vrarë gjatë operacionit të fundit amerikan në Venezuelë, të cilin ai e përshkroi si një arritje të jashtëzakonshme ushtarake.
Gjatë një fjalimi në Uashington, Trump u shfaq triumfues, duke thënë se forcat amerikane “i kapën në befasi” autoritetet në Karakas, pasi sipas tij, dritat e kryeqytetit u fikën në momentin e ndërhyrjes.
Ndërkohë, në terren, dëshmitë e qytetarëve venezuelianë tregojnë një realitet shumë më të tensionuar. Banorë të Karakasit, shumica e të cilëve kërkojnë të mbeten anonimë për arsye sigurie, flasin për patrulla ushtarake në çdo cep rruge, grupe civilësh të armatosur që mbështesin qeverinë dhe për kontrolle të vazhdueshme të telefonave celularë. “Ka frikë kudo. Ne veprojmë me shumë kujdes sepse nuk dimë si do të sillet qeveria ndaj nesh”, tha një sipërmarrës 34-vjeçar për BBC.
Një tjetër banor i kryeqytetit u shpreh se, në pamje të parë, jeta duket se vazhdon normalisht, me dyqane dhe biznese të hapura, por shtoi se kontrolli mbi qytetarët është rritur ndjeshëm. “Njerëzit kanë frikë të flasin në telefon apo të dërgojnë mesazhe”, tha ai. Në qytetin bregdetar të Marakaibos, banorët raportojnë rritje të menjëhershme çmimesh, deri në 30% për produkte bazë, si buka.
Korrespondentët ndërkombëtarë theksojnë se nuk ka ende një konsensus të qartë mbi ligjshmërinë e ndërhyrjes amerikane. Sipas së drejtës ndërkombëtare, përdorimi i forcës kundër territorit të një shteti tjetër lejohet vetëm në rast të një kërcënimi të drejtpërdrejtë, ndërsa ligji amerikan u jep autoriteteve federale hapësirë më të gjerë për arrestimin e personave të shpallur në kërkim kudo në botë.
Në fjalimet e tij, Trump ka lidhur shpesh Venezuelën jo vetëm me akuzat për trafik droge ndaj Nicolás Maduros, por edhe me çështjen e naftës, duke folur për “naftë të vjedhur” dhe për interesa amerikane të dëmtuara. Ai gjithashtu ka sulmuar kundërshtarët politikë, duke pretenduar, pa ofruar prova konkrete, se protestat kundër rrëzimit të Maduros janë të financuara nga “e majta radikale”.
Nicolás Maduro erdhi në pushtet në vitin 2013, pas vdekjes së Hugo Chávez, dhe që prej asaj kohe Venezuela ka përjetuar një krizë të thellë ekonomike, politike dhe humanitare. Miliona venezuelianë janë larguar nga vendi, shumë prej tyre drejt Shteteve të Bashkuara. Administratat amerikane, përfshirë atë të Trump, e kanë akuzuar Maduron për lidhje me rrjete kriminale dhe për manipulim të zgjedhjeve, duke mos e njohur legjitimitetin e tij. Kriza e fundit dhe ndërhyrja amerikane kanë shtuar frikën mes popullsisë civile dhe kanë ngritur pikëpyetje mbi të ardhmen e stabilitetit në Venezuelë dhe rendin ndërkombëtar. /BBC
