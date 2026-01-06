Europa nën morsën e të ftohtit, humbin jetën gjashtë persona

EVROPA- Gjashtë persona humbën jetën gjithsej nga vala e paprecedentë moti i keq, ndërsa bora, akulli dhe temperaturat e ngrirjes vazhdojnë të bëjnë kërdi në vendet në rajonet qendrore dhe jugore Evropë.
Mediat e huaja shkruajnë se autoritetet në rajonin Lade në Francën jugperëndimore njoftuan se tre persona vdiqën dhe 15 u plagosën në aksidente trafiku më herët, ndërsa dy të tjerë u vranë në aksidente në rajonin e Parisit.
Në kryeqytetin boshnjak, Sarajevë, një grua vdiq dje kur një degë peme e mbuluar me borë ra në kokë. Parisi u zgjua sot me një shtresë bore në çati dhe monumente pasi reshjet e dendura të borës detyruan mbylljen e gjashtë aeroporteve në Francën veriore dhe perëndimore.
Në Holandë, qindra fluturime u anuluan në aeroportin Schiphol të Amsterdamit ndërsa stafi punonte për të pastruar pistat dhe për të shkrirë avionët
