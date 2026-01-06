Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Makinat përplasen kokë më kokë në Rrugën e Arbrit, dy të plagosur
Transmetuar më 06-01-2026, 18:08

6 Janar 2026 – Një aksident rrugor është shënuar pasditen e sotme në Rrugën e Arbrit, në aksin Bulqizë–Maqellarë, në vendin e quajtur Krajkë.

Dy automjete janë përplasur kokë më kokë dhe, si pasojë, kanë mbetur të plagosur dy drejtuesit e mjeteve. Të lënduarit po marrin ndihmë mjekësore në Spitalin e Bulqizës.

Policia ndodhet në vendngjarje dhe po kryen veprimet e nevojshme për zbardhjen e shkaqeve të aksidentit.

Gjatë ditës së sotme në zonë kanë mbizotëruar reshjet e dendura të shiut. Autoritetet u bëjnë thirrje drejtuesve të mjeteve të tregojnë kujdes të shtuar gjatë qarkullimit.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

