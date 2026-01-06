Makinat përplasen kokë më kokë në Rrugën e Arbrit, dy të plagosur

6 Janar 2026 – Një aksident rrugor është shënuar pasditen e sotme në Rrugën e Arbrit, në aksin Bulqizë–Maqellarë, në vendin e quajtur Krajkë.
Dy automjete janë përplasur kokë më kokë dhe, si pasojë, kanë mbetur të plagosur dy drejtuesit e mjeteve. Të lënduarit po marrin ndihmë mjekësore në Spitalin e Bulqizës.
Policia ndodhet në vendngjarje dhe po kryen veprimet e nevojshme për zbardhjen e shkaqeve të aksidentit.
Gjatë ditës së sotme në zonë kanë mbizotëruar reshjet e dendura të shiut. Autoritetet u bëjnë thirrje drejtuesve të mjeteve të tregojnë kujdes të shtuar gjatë qarkullimit.
