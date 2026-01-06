Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
FOTOLAJM/ Edhe në Laç qytetari ia del mbanë me skaf
Transmetuar më 06-01-2026, 18:06

Laç, 6 Janar 2026 – Një qytetar në qytetin e Laçit është parë duke qarkulluar me motoskaf në rrugët e përmbytura të qytetit.

Situata është pasojë e reshjeve të dendura të shiut, të cilat kanë shkaktuar përmbytje dhe kanë paralizuar qarkullimin në disa zona. Si pasojë e vërshimeve, raportohet se janë përmbytur disa banesa, si dhe toka bujqësore dhe akse rrugore.

Pamjet e publikuara pasqyrojnë gjendjen e krijuar në qytet, ku uji ka pushtuar rrugë dhe zona të banuara.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

