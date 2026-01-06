FOTOLAJM/ Edhe në Laç qytetari ia del mbanë me skaf

Laç, 6 Janar 2026 – Një qytetar në qytetin e Laçit është parë duke qarkulluar me motoskaf në rrugët e përmbytura të qytetit.
Situata është pasojë e reshjeve të dendura të shiut, të cilat kanë shkaktuar përmbytje dhe kanë paralizuar qarkullimin në disa zona. Si pasojë e vërshimeve, raportohet se janë përmbytur disa banesa, si dhe toka bujqësore dhe akse rrugore.
Pamjet e publikuara pasqyrojnë gjendjen e krijuar në qytet, ku uji ka pushtuar rrugë dhe zona të banuara.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
