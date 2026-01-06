Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Aksident në hyrje të Lushnjes, dy persona përfundojnë në spital
Transmetuar më 06-01-2026, 15:37

LUSHNJE- Një aksident rrugor ka ndodhur në hyrje të qytetit të Lushnjes, ku si pasojë dy persona kanë mbetur të plagosur. Mësohet se në aksident janë përfshirë një një automjet tip “Benz” dhe një mjet bujqësor.

Sipas informacioneve paraprake, shkak i aksidentit është bërë mosrespektimi i rregullave të qarkullimit rrugor. Ndërkohë, shërbimet e Policisë kanë mbërritur në vendngjarje, ndërsa ambulancat kanë transportuar në spital dy drejtuesit e mjeteve të përfshira në përplasje.

Mësohet se të plagosurit ndodhen jashtë rrezikut për jetën dhe po marrin ndihmën e nevojshme mjekësore. Ndërkohë, policia po punon për zbardhjen e plotë të ngjarjes.

