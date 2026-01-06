Pas përmbytjeve në Durrës, ‘plas gallata’ në rrjet. Kryeministri Rama dhe kryebashkiakja e Durrësit duke lundruar me Jetski nëpër qytet

Durrës, 6 janar 2026 – Pas reshjeve të dendura që shkaktuan përmbytje në disa zona të Durrësit, në rrjetet sociale kanë qarkulluar imazhe ironike dhe meme.
Në disa prej tyre shfaqen Kryeministri dhe Kryebashkiakja e Durrësit në jet ski, duke lundruar në rrugët e përmbytura të qytetit, me flamurin kombëtar.
Postimet kanë shkaktuar diskutime dhe reagime humoristike nga përdoruesit, dukeironizuar punën e bërë nga pushteti.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd