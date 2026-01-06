Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Pas përmbytjeve në Durrës, ‘plas gallata’ në rrjet. Kryeministri Rama dhe kryebashkiakja e Durrësit duke lundruar me Jetski nëpër qytet
Transmetuar më 06-01-2026, 14:49

Durrës, 6 janar 2026 – Pas reshjeve të dendura që shkaktuan përmbytje në disa zona të Durrësit, në rrjetet sociale kanë qarkulluar imazhe ironike dhe meme.

Në disa prej tyre shfaqen Kryeministri dhe Kryebashkiakja e Durrësit në jet ski, duke lundruar në rrugët e përmbytura të qytetit, me flamurin kombëtar.

Postimet kanë shkaktuar diskutime dhe reagime humoristike nga përdoruesit, dukeironizuar punën e bërë nga pushteti.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

