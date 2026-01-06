Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
ISHMT ngre alarmin lidhur me përdorimin e ashensorëve
Transmetuar më 06-01-2026, 14:46

6 janar 2026 – Inspektorati Shtetëror i Mbikëqyrjes së Tregut (ISHMT) ka nxjerrë një apel për sigurinë e ashensorëve, duke theksuar se përdorimi i tyre pa regjistrim, mirëmbajtje dhe inspektime periodike përbën rrezik për përdoruesit.

Sipas ISHMT-së, kuadri ligjor në fuqi parashikon përgjegjësitë e administratorëve dhe shoqërive që menaxhojnë ashensorët në ndërtesa banimi dhe ambiente pune. Këta persona duhet të sigurojnë:

regjistrimin e çdo ashensori pranë ISHMT-së;

kontrata të vlefshme mirëmbajtjeje me subjekte të kualifikuara;

kryerjen e inspektimeve periodike sipas afateve ligjore (të paktën një herë në vit për ashensorët në banesa dhe më shpesh për ata në ambiente pune).

Pa këto kontrolle dhe dokumentacion të rregullt, përdorimi i ashensorit konsiderohet i paligjshëm dhe potencialisht i rrezikshëm.

ISHMT thekson se mungesa e regjistrimit, mirëmbajtjes dhe inspektimeve rrit ndjeshëm rrezikun e defekteve teknike dhe aksidenteve. Inspektorati ushtron kontrolle të rregullta në terren dhe, në rast shkeljesh, mund të vendosë masa administrative deri në ndalimin e përdorimit të ashensorit.

Apeli vjen në një kohë kur shumë ashensorë në vend janë të vjetër ose nuk menaxhohen sipas standardeve ligjore. Institucioni bën thirrje për respektimin e detyrimeve ligjore, pasi siguria e ashensorëve është një element kyç i mbrojtjes së jetës dhe shëndetit të qytetarëve.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...