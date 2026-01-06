ISHMT ngre alarmin lidhur me përdorimin e ashensorëve

6 janar 2026 – Inspektorati Shtetëror i Mbikëqyrjes së Tregut (ISHMT) ka nxjerrë një apel për sigurinë e ashensorëve, duke theksuar se përdorimi i tyre pa regjistrim, mirëmbajtje dhe inspektime periodike përbën rrezik për përdoruesit.
Sipas ISHMT-së, kuadri ligjor në fuqi parashikon përgjegjësitë e administratorëve dhe shoqërive që menaxhojnë ashensorët në ndërtesa banimi dhe ambiente pune. Këta persona duhet të sigurojnë:
regjistrimin e çdo ashensori pranë ISHMT-së;
kontrata të vlefshme mirëmbajtjeje me subjekte të kualifikuara;
kryerjen e inspektimeve periodike sipas afateve ligjore (të paktën një herë në vit për ashensorët në banesa dhe më shpesh për ata në ambiente pune).
Pa këto kontrolle dhe dokumentacion të rregullt, përdorimi i ashensorit konsiderohet i paligjshëm dhe potencialisht i rrezikshëm.
ISHMT thekson se mungesa e regjistrimit, mirëmbajtjes dhe inspektimeve rrit ndjeshëm rrezikun e defekteve teknike dhe aksidenteve. Inspektorati ushtron kontrolle të rregullta në terren dhe, në rast shkeljesh, mund të vendosë masa administrative deri në ndalimin e përdorimit të ashensorit.
Apeli vjen në një kohë kur shumë ashensorë në vend janë të vjetër ose nuk menaxhohen sipas standardeve ligjore. Institucioni bën thirrje për respektimin e detyrimeve ligjore, pasi siguria e ashensorëve është një element kyç i mbrojtjes së jetës dhe shëndetit të qytetarëve.
