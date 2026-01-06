Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Skandal në spitalin e Tiranës. Mjeku godet me grusht kryeinfermieren, arrestohet!
Transmetuar më 06-01-2026, 14:23

Tiranë, 6 janar 2026 – Një skandal ka ndodhur në një spital në Tiranë, ku një mjek u përfshi në një konflikt me kryeinfermierin e institucionit duke e qëlluar me grusht.

Sipas njoftimit të Policisë, specialistët për Hetimin e Krimeve në Komisariatin Nr. 3 arrestuan shtetasin J. H., 53 vjeç, me detyrë mjek, pasi dyshohet se ka goditur kryeinfermierin gjatë një debati për zbatimin e protokollit mjekësor.

Materialet procedurale janë referuar Prokurorisë për veprime të mëtejshme ligjore.

“Specialistët për Hetimin e Krimeve të Komisariatit të Policisë Nr. 3:

-arrestuan shtetasin J. H., 53 vjeç, me detyrë mjek, pasi dyshohet se ka goditur kryeinfermiren në të njëjtin spital, me pretendimin se e ka kundërshtuar për të zbatuar një protokoll mjekësor;“, thuhet në njoftimin e policisë.

