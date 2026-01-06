Babë e bir plagosin rëndë të riun, arrestohet dhe i lënduari se i kërcënoi me thikë

Gramsh | Konflikt për motive të dobëta, baba e bir plagosin rëndë 34-vjeçarin me sende të forta
Një konflikt i dhunshëm për motive të dobëta ka ndodhur mbrëmjen e 4 janarit 2026 në Gramsh, në zonën e njohur si “Departamenti i Bujqësisë”, ku një 34-vjeçar ka mbetur i plagosur rëndë pas përleshjes me disa persona.
Sipas të dhënave, shtetasit R. D., 51 vjeç, dhe djali i tij R. D., 27 vjeç, dyshohet se kanë goditur me grushte dhe sende të forta shtetasin K. T., 34 vjeç. Si pasojë e dhunës, 34-vjeçari është transportuar për ndihmë mjekësore dhe ndodhet nën kujdesin e mjekëve, jashtë rrezikut për jetën.
Nga veprimet hetimore rezulton se gjatë konfliktit, K. T. dyshohet se ka kanosur me thikë njërin prej të përfshirëve, konkretisht 27-vjeçarin. Në vendin e ngjarjes është gjetur dhe sekuestruar një mjet prerës, që dyshohet se është përdorur për kërcënim.
Gjithashtu, gjatë kontrollit fizik ndaj 51-vjeçarit është gjetur një send multifunksional, i cili është sekuestruar për ekspertim.
Për ngjarjen janë arrestuar në flagrancë të tre personat e përfshirë: babë e bir për plagosje të rëndë me dashje, ndërsa 34-vjeçari edhe për kanosje dhe mbajtje pa leje të armëve të ftohta.
Hetimet vijojnë për zbardhjen e plotë të rrethanave të konfliktit, ndërsa materialet procedurale janë referuar Prokurorisë së Elbasanit për veprime të mëtejshme.
