Përmbytjet prekin edhe burgun ku qëndron Erion Veliaj në Durrës
Transmetuar më 06-01-2026, 12:00

Durrës, 6 janar 2026 – Reshjet e dendura të shiut kanë shkaktuar vërshime në disa zona të Durrësit, duke krijuar probleme në qarkullim dhe infrastrukturë.

Situata është e përkeqësuar për shkak të mosfunksionimit të hidrovoreve dhe sistemeve kulluese të qytetit, duke e bërë Durrësin një nga qarqet më të prekur nga përmbytjet gjatë këtyre ditëve.

Përmbytjet kanë prekur edhe Institucionin e Ekzekutimit të Vendimeve Penale (IEVP) në Durrës. Gjithashtu, tre banesa janë përmbytur dhe familjet janë evakuuar për shkak të rrezikut nga uji.

Autoritetet lokale janë në terren për të menaxhuar situatën dhe për të siguruar që banorët të jenë të mbrojtur.

