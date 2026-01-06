Nisin shkarkimet nga dy hidrocentrale. Rama: Nuk ka probleme!

TIRANË, 6 janar 2026 – Kanë nisur shkarkimet e kontrolluara në kaskadën e Drinit si pasojë e rritjes së prurjeve ujore nga HEC Koman dhe HEC Vau i Dejës.
Kryeministri Edi Rama ka publikuar pamje nga zona dhe ka bërë të ditur se situata po menaxhohet në bashkëpunim të ngushtë mes Bashkisë Shkodër dhe Korporatës Elektroenergjetike Shqiptare (KESH), me qëllim shmangien e çdo rreziku të mundshëm për zonat e banuara.
Sipas Kryeministrit, aktualisht po realizohen shkarkime të monitoruara me një prurje prej rreth 700 metra kub në sekondë, përveç sasisë së ujit që përdoret për prodhimin e energjisë elektrike. Procesi po ndiqet nga specialistët e hidrocentraleve përkatëse.
“Shkarkimet po kryhen në mënyrë të kontrolluar dhe të menaxhuar, ndërsa Bashkia Shkodër është në koordinim të vazhdueshëm me KESH për administrimin e situatës. Deri në këto momente nuk është evidentuar asnjë problematikë”, bën të ditur Rama.
Autoritetet theksojnë se situata mbetet nën monitorim të vazhdueshëm, në varësi të kushteve hidrike dhe reshjeve në zonë.
