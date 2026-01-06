Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Vdekje e papritur dhe e dhimbshme për një grua në Sarandë
Transmetuar më 06-01-2026, 11:09

Një grua në moshë të thyer në Sarandë ka humbur jetën tragjikisht edhe pse mjekët u përpoqën ta shpëtojnë.

Viktima ësbtë shtetasja S. D., 84 vjeçe, banuese në Sarandë, raporton noa.al.

Drejtoria Vendore e Policisë Vlorë tha sot se specialistët e hetimit referuan materiale për vlerësim në Prokurorinë e rrethit.

Ngjarja ndodhi të dielën 4 janar, kur dyshohet se është rrëzuar nga ballkoni i katit të tretë të banesës së saj shtetasja S. D., 84 vjeçe.

Pak pasi ra, ajo u dërgua në spitalin e Sarandës, por më vonë ndërroi jetë në spital, për shkak të dëmtimeve të marra. /noa.al

