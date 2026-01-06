Prishen dy autobusë urbanë në Tiranë, pasagjerët mbeten në shi në mes të rrugës

TIRANË, 6 janar 2026 – Dy autobusë të transportit urban në Tiranë kanë pësuar defekt gjatë lëvizjes, duke u bllokuar në mes të rrugës dhe duke shkaktuar vonesa për dhjetëra pasagjerë. Ngjarja ka ndodhur në linjën urbane “Tiranë e Re”.
Si pasojë e defekteve teknike, qytetarët janë detyruar të presin për një kohë të konsiderueshme në kushte të pafavorshme moti, ndërkohë që nuk ka pasur zgjidhje të menjëhershme për vijimin e transportit. Situata ka ndikuar gjithashtu në rëndimin e trafikut në zonë, i cili ishte tashmë i ngarkuar për shkak të reshjeve të dendura të shiut në kryeqytet.
Vonesat e shkaktuara nga ky incident kanë ndikuar në oraret e qytetarëve, duke prekur edhe punonjës, nxënës dhe studentë që udhëtonin drejt institucioneve të tyre.
