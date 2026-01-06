Operacion policor në Berat, arrestohet i riu

Berat, 6 janar 2026 – Një 30-vjeçar është arrestuar në flagrancë nga Policia e Beratit, në kuadër të një operacioni për goditjen e veprimtarive të paligjshme.
Sipas njoftimit zyrtar, specialistët e Seksionit për Hetimin e Narkotikëve, në bashkëpunim me shërbimet e Forcës së Posaçme “Shqiponja”, kanë ushtruar kontroll në automjetin që drejtonte shtetasi A. D., si dhe më pas në banesën e tij. Gjatë kontrolleve janë gjetur dhe sekuestruar sasi lëndësh të dyshuara narkotike, një mjet prerës dhe dy kartëmonedha të dyshuara false.
Sendet e paligjshme janë sekuestruar me cilësinë e provës materiale, ndërsa 30-vjeçari u arrestua në flagrancë.
Materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë së Beratit për veprime të mëtejshme ligjore.
