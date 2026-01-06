Përleshje me thika në Gramsh. Arrestohen babë e bir dhe kundërshtari i tyre

Gramsh – 5 janar 2026 Policia e Gramshit ka arrestuar në flagrancë tre shtetas, mes tyre babë e bir, pas një konflikti të dhunshëm të ndodhur në vendin e quajtur “Departamenti i Bujqësisë”, ku mbeti i plagosur rëndë një 34-vjeçar.
Sipas njoftimit zyrtar, shërbimet e Komisariatit të Policisë Gramsh ndërhynë menjëherë pas marrjes së informacionit për konfliktin, duke parandaluar përshkallëzimin e mëtejshëm të situatës.
Si rezultat i veprimeve të shpejta policore, u arrestuan në flagrancë shtetasit R. D., 51 vjeç, dhe R. D., 27 vjeç, babë e bir, banues në Gramsh. 51-vjeçari akuzohet për veprat penale “Plagosja e rëndë me dashje”, kryer në bashkëpunim, si dhe “Prodhimi, mbajtja, blerja apo shitja pa leje e armëve të ftohta”, ndërsa 27-vjeçari për “Plagosja e rëndë me dashje”, kryer në bashkëpunim.
Gjithashtu, u arrestua në flagrancë edhe shtetasi K. T., 34 vjeç, banues në Gramsh, i dyshuar për veprat penale “Kanosja” dhe “Prodhimi, mbajtja, blerja apo shitja pa leje e armëve të ftohta”.
Nga veprimet hetimore dyshohet se mbrëmjen e datës 4 janar 2026, babë e bir kanë goditur me grushte dhe sende të forta shtetasin K. T., për motive të dobëta. I dëmtuari ndodhet në kujdesin e mjekëve dhe është jashtë rrezikut për jetën.
Në vendin e ngjarjes u gjet dhe u sekuestrua një mjet prerës (thikë), që dyshohet se ishte në posedim të 34-vjeçarit dhe se është përdorur për të kanosur 27-vjeçarin. Gjatë kontrollit fizik, 51-vjeçarit iu gjet një send multifunksional, i cili u sekuestrua dhe do t’i nënshtrohet ekspertimit teknik.
Materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Elbasan, për veprime të mëtejshme.
Njoftimi i policisë Gramsh:
