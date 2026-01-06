Reshjet e shiut, përmbytje edhe në Lezhë. Uji hyn në shkolla. Bashkia njofton qytetarët: Situata do rëndohet!

Reshjet e dendura të shiut që kanë rënë gjatë natës kanë sjellë problematika në disa zona të qytetit të Lezhës, duke krijuar vështirësi në qarkullimin e këmbësorëve dhe mjeteve.
Situata më problematike paraqitet në lagjen “Besëlidhja”, si edhe në disa hyrje shkollash, ku niveli i ujit ka arritur disa centimetra. Si pasojë, janë krijuar shqetësime për banorët e zonës dhe për prindërit e nxënësve, veçanërisht në orët e para të mëngjesit. Deri në këto momente, nuk raportohen dëme materiale.
Autoritetet lokale bëjnë me dije se grumbullimi i ujit është pasojë e reshjeve intensive dhe se kjo problematikë pritet të marrë zgjidhje përfundimtare me përmbylljen e projektit të rehabilitimit të rrjetit të ujërave të bardha dhe të zeza, i cili po zbatohet prej disa muajsh në qytetin e Lezhës.
Ndërkohë, Bashkia Lezhë njofton se për shkak të reshjeve të shumta dhe shkarkimeve nga hidrocentrali i Vaut të Dejës, situata në territorin e bashkisë pritet të rëndohet në orët në vijim.
Autoritetet u bëjnë thirrje banorëve që, në rast emergjence apo nëse konstatojnë prezencë uji në banesat e tyre, të kontaktojnë menjëherë në numrin e telefonit: 📞 +355 68 367 8727
Bashkia Lezhë bën me dije se ndodhet në gadishmëri të plotë dhe po ndjek nga afër situatën, me qëllim garantimin e ndërhyrjeve të menjëhershme dhe mbështetjes për qytetarët.
