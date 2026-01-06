Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Reshjet intensive të shiut përmbytin disa zona të Durrësit, vështirësi në qarkullim
Transmetuar më 06-01-2026, 09:09

Reshjet intensive të shiut që kanë vijuar prej disa orësh në qytetin e Durrësit dhe në pjesën më të madhe të vendit kanë shkaktuar përmbytje të rrugëve dhe vështirësi në qarkullimin e automjeteve.

Situata paraqitet problematike në disa akse kryesore të qytetit, përfshirë rrugën “Taulantia”, rrugën “Mars 91”, paralelen me portin e Durrësit, zonën pranë stadiumit në lagjen 18, rrugën pranë shkollës “Qemal Mici” në lagjen 16, si dhe zonën e Shkozetit.

Si pasojë e grumbullimit të ujit në rrugë, lëvizja e mjeteve është vështirësuar ndjeshëm, ndërsa drejtuesit e automjeteve këshillohen të tregojnë kujdes të shtuar dhe të shmangin, nëse është e mundur, zonat më të prekura.

Autoritetet lokale dhe shërbimet përkatëse ndodhen në terren për monitorimin e situatës, ndërsa deri në këto momente nuk raportohen dëme materiale apo persona të lënduar.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...