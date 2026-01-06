Reshjet intensive të shiut përmbytin disa zona të Durrësit, vështirësi në qarkullim

Reshjet intensive të shiut që kanë vijuar prej disa orësh në qytetin e Durrësit dhe në pjesën më të madhe të vendit kanë shkaktuar përmbytje të rrugëve dhe vështirësi në qarkullimin e automjeteve.
Situata paraqitet problematike në disa akse kryesore të qytetit, përfshirë rrugën “Taulantia”, rrugën “Mars 91”, paralelen me portin e Durrësit, zonën pranë stadiumit në lagjen 18, rrugën pranë shkollës “Qemal Mici” në lagjen 16, si dhe zonën e Shkozetit.
Si pasojë e grumbullimit të ujit në rrugë, lëvizja e mjeteve është vështirësuar ndjeshëm, ndërsa drejtuesit e automjeteve këshillohen të tregojnë kujdes të shtuar dhe të shmangin, nëse është e mundur, zonat më të prekura.
Autoritetet lokale dhe shërbimet përkatëse ndodhen në terren për monitorimin e situatës, ndërsa deri në këto momente nuk raportohen dëme materiale apo persona të lënduar.
