Horoskopi ditor i Paolo Fox, e martë 6 janar 2026

Pasqyra astrologjike për të gjitha shenjat | Dashuri, punë, mirëqenie dhe fat
Dashi
Dita e Epifanisë nis me Hënën në favor, e cila të ndihmon të çlirosh mendjen nga shqetësimet e shumta që kanë shoqëruar fillimin e janarit. Pjesa e parë e muajit ka qenë stresuese: disa prej jush janë të detyruar të mbrojnë imazhin personal ose të kontrollojnë me kujdes financat, madje duke kërkuar ndihmën e ekspertëve si avokatë apo kontabilistë. Sot përpiqu të ruash qetësinë dhe, para çdo vendimi të rëndësishëm, këshillohu me persona të besueshëm. Dashuria kërkon vëmendje dhe maturi.
Reflektim:
Çështjet që lidhen me punën apo paratë mund të menaxhohen më mirë nëse nuk nxitohesh. Merr kohë për të reflektuar dhe shmang reagimet impulsive, sidomos në marrëdhëniet personale.
Demi
Së shpejti mund të fitosh një sfidë të rëndësishme dhe ke ide premtuese për të ardhmen, veçanërisht gjatë ditëve të mërkurë dhe të enjte, kur qielli do të jetë më bujar. Deri në mesin e janarit mund të detyrohesh të marrësh një vendim të rëndësishëm që lidhet me punën ose biznesin. Është mirë ta diskutosh tani, sepse fundi i muajit mund të sjellë paqartësi dhe dyshime.
Reflektim:
Vlerëso me kujdes projektet në vazhdim. Idetë janë të mira, por jo të gjithë rreth teje janë bashkëpunues. Vepro me vendosmëri dhe mos ki frikë të largosh persona që nuk kontribuojnë. Pas datës 17 janar mund të lindin përplasje, sidomos në bizneset familjare.
Binjakët
Pjesa e dytë e janarit sjell ide dhe intuita të mira. Sot është një ditë aktive dhe është e këshillueshme të veprosh pa pritur, pasi e mërkura sjell Hënë kundër. Kujdes me shpenzimet: daljet financiare kanë qenë të shumta muajt e fundit. Në dashuri nuk mungojnë mundësitë, por duhet më shumë vullnet dhe iniciativë.
Reflektim:
Idetë e sotme mund të përmirësojnë si situatat praktike, ashtu edhe ato emocionale. Menaxho mirë financat dhe mos i lër gjërat pezull. Edhe marrëdhëniet sentimentale përfitojnë nga iniciativa jote, por me kujdes.
Gaforrja
Po kalon gradualisht tensionet që sjellin kundërshtitë planetare aktive deri në mesin e muajit. Nga data 17 gjithçka fillon të lëvizë më mirë. Mund të përballesh me konflikte në punë ose me persona autoritarë që përpiqen të pengojnë iniciativat e tua. Sot, nëse ka provokime, përpiqu t’i injorosh dhe të ruash qetësinë.
Reflektim:
Qëndro i/e lehtë në mendim dhe mos u ngarko me presione të jashtme. Së shpejti do të hapen mundësi të reja, ndaj sot është më mirë të mos reagosh me nxitim.
Luani
Epifania nis me Hënën në shenjën tënde, duke të dhënë forcë dhe përqendrim. Për ty suksesi vjen nga përgatitja, jo nga fati. Je i/e aftë të përballosh prova, konkurse dhe sfida me disiplinë. Fundi i janarit mund të sjellë pak rënie energjie, prandaj vendimet e rëndësishme duhen marrë para datës 17. Yje të favorshëm për çështje zemre.
Reflektim:
Energjia e ditës ndihmon në realizimin e objektivave. Përgatitja dhe organizimi janë çelësi i suksesit, si në punë ashtu edhe në dashuri. Periudha më e fortë nis nga mesi i shkurtit.
Virgjëresha
Shpresohet që të ketë ardhur një valë force dhe optimizmi krahasuar me dhjetorin. Kundërshtarët nuk janë më pengesë dhe mund të kapërcehen. Nëse ka munguar një marrëveshje ose dëshiron të mbyllësh kapituj që nuk të interesojnë më, nga pranvera priten ndryshime të rëndësishme. Marrëdhëniet e rëndësishme forcohen, ndërsa dashuria favorizohet.
Reflektim:
Sot mund të ecësh përpara me më shumë besim. Bllokimet po zgjidhen dhe është momenti i duhur për të ruajtur vetëm raportet që kanë vlerë reale. Venusi favorizon lidhjet dhe njohjet e reja.
Peshorja
Nuk është e lehtë të pajtohesh me realitetin, sidomos nëse je ndier i/e fyer dhe ke dëshirë të rikuperosh veten. Shumë prej jush mund të mendojnë të këshillohen me një ekspert, avokat, noter apo të sqarojnë një çështje ligjore, ndoshta edhe me një ish-ortak. Për disa ditë yjet janë paksa konfliktualë, por pjesa e dytë e janarit do të sjellë më shumë kënaqësi dhe rezultate. Kush përfshihet në çështje burokratike duhet të ketë parasysh se zgjidhjet nuk vijnë shpejt. Dashuria mbetet disi e paqartë.
Reflektim:
Dita kërkon durim dhe kujdes në menaxhimin e situatave të ndërlikuara, veçanërisht atyre ligjore apo që lidhen me dokumente të rëndësishme. Frustrimi është i kuptueshëm, por qetësia dhe planifikimi ndihmojnë për të shmangur probleme të mëvonshme. Në marrëdhëniet sentimentale ka pasiguri, por pjesa e dytë e janarit sjell qartësi dhe një këndvështrim më pozitiv.
Akrepi
Edhe pse sot Hëna është kundër, për ty parashikimi mbetet pozitiv. Shumë planetë janë në anën tënde dhe është rikthyer një dëshirë e fortë për t’u afirmuar. Fundi i janarit do të jetë më pak aktiv, ndaj është mirë që çështjet e hapura, konfliktet apo organizimet t’i zgjidhësh sa më shpejt. Shiko përpara me entuziazëm dhe mos i shty problemet. Një lidhje dashurie mund të përjetohet me më shumë sinqeritet dhe pasion.
Reflektim:
Dita mund të sjellë tensione të vogla, por vendosmëria dhe mbështetja e yjeve të favorshëm të ndihmojnë të reagosh me forcë. Problemet mund të zgjidhen shpejt dhe marrëdhëniet sentimentale të sqarohen hapur.
Shigjetari
Premtimet e mëdha të vitit 2026 bazohen vetëm te forcat dhe aftësitë e tua reale. Duhet të përvish mëngët dhe të bësh maksimumin për të arritur atë që dëshiron. Qielli është i favorshëm. Epifania nis me Hënën në favor dhe është shenjë e mirë për të ardhmen, sidomos për pjesën e dytë të janarit, që mund të sjellë përgjigje për ata që kanë pasur vështirësi. Në dashuri ka luhatje; të rinjtë mund të ndryshojnë shpesh mendim.
Reflektim:
Sot ke energji dhe intuitë për të përballuar angazhime dhe për të çuar përpara projekte. Dashuria kërkon vëmendje dhe maturi, por viti 2026 është në anën tënde dhe rezultatet konkrete do të duken gjithnjë e më shumë gjatë muajit.
Bricjapi
Angazhimet e rëndësishme kërkojnë energji dhe të lodhin, por provat më të forta vijnë nga njerëzit përreth. Ndonjëherë ke ndjesinë se po lufton i vetëm. Kjo vlen sidomos për të rinjtë që kanë ndryshuar rol dhe mbajnë më shumë përgjegjësi. Bricjapët shpesh marrin përgjegjësi që herët, edhe për familjen. Ndjenjat po zgjohen: dashuria kërkon guxim. Nëse dëshiron, afrohu pa hezitim me dikë që ka treguar interes ndaj teje.
Reflektim:
Je thirrur të përballosh përgjegjësi të mëdha, si në punë ashtu edhe në familje. Është lodhëse, por edhe një forcë e madhe personale. Në dashuri ka mundësi për përmbushje; disa mund të bëjnë zgjedhje të rëndësishme për jetën, ndërsa ata që kanë qenë vetëm prej kohësh mund të dashurohen papritur.
Ujori
Pjesa e dytë e janarit është premtuese, por dita e sotme ndikohet ende nga Hëna kundër, duke sjellë lodhje fizike. Megjithatë, perspektiva për të ardhmen është pozitive. Lajme të mira priten në javën e fundit të muajit. Ky horoskop favorizon sipërmarrësit, njerëzit e lirë dhe ata me projekte origjinale. Kush kopjon nuk ecën përpara; kush inovon, dallohet dhe fiton më shumë.
Reflektim:
Sot mund të ndihesh i lodhur, ndaj menaxho energjitë pa e tepruar. Mundësitë janë afër, veçanërisht për ata që tregojnë kreativitet dhe ide të reja. Shmang debatet e kota dhe përqendrohu te projektet personale. Kujdes edhe me shpenzimet.
Peshqit
Ka mundësi t’i japësh një shtysë të fortë emocioneve. Është e favorshme të planifikosh një bisedë pune ose të organizosh një aktivitet të rëndësishëm deri në mars. Ditët më aktive të muajit janë 12, 13 dhe rreth datës 22. Mos hezito dhe mos prit. Në dashuri kërko qetësi dhe ekuilibër. Disa Peshq kanë pasur debate në fillim të dhjetorit; lidhjet që i kanë kaluar këto vështirësi tani janë më të forta.
Reflektim:
Dita është e përshtatshme për të çuar përpara projekte dhe ndjenja. Organizo takime, intervista apo aktivitete të rëndësishme. Mos lejo rutinën të të ndalë. Në çift është moment i mirë për të sqaruar keqkuptime; tani e kupton më qartë kush të do vërtet dhe kujt mund t’i besosh. /noa.al
Shënim i noa.al: Horoskopi nuk synon të zëvendësojë në asnjë mënyrë informacionin shkencor të dhënë nga mjekë dhe specialistë të fushave përkatëse. Nëse keni nevojë për këshilla të caktuara, ju rekomandojmë të kontaktoni një profesionist. Astrologjia merret me lëvizjet e yjeve dhe planetëve, megjithatë, në asnjë mënyrë noa.al nuk nxit vendime të bazuara mbi horoskopin.
