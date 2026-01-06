Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Sulm me dron në Rusi, një viktimë dhe dy të plagosur në rajonin Tver
Transmetuar më 06-01-2026, 08:17

Tensionet mes Moskës dhe Kievit vijojnë të përshkallëzohen, ndërsa autoritetet ruse raportojnë për një sulm me dron në territorin e Rusisë.

Sipas njoftimit zyrtar të zyrës së guvernatorit rajonal, një person ka humbur jetën dhe dy të tjerë janë plagosur si pasojë e një sulmi me dron ukrainas në rajonin Tver, në orët e para të mëngjesit të së martës.

Mediat e huaja bëjnë me dije se fragmente nga një dron i rrëzuar kanë rënë mbi një ndërtesë banimi, duke goditur një apartament në katin e nëntë dhe duke shkaktuar një zjarr. Flakët janë neutralizuar nga shërbimet e emergjencës, ndërsa banorët e apartamenteve përreth janë evakuuar për arsye sigurie.

Guvernatori rajonal në detyrë, Vitaly Karolev, deklaroi se situata është vënë nën kontroll dhe se autoritetet po vijojnë verifikimet për dëmet dhe rrethanat e sulmit.

Nga pala ukrainase nuk ka ende një reagim zyrtar lidhur me raportimet.

