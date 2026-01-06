Reshjet e dendura të shiut shkaktojnë përmbytje në disa segmente rrugore në vend

Moti i keq që ka përfshirë pjesën më të madhe të territorit të vendit ka sjellë përmbytje në disa segmente rrugore, duke krijuar vështirësi në qarkullimin e këmbësorëve dhe automjeteve.
Në qytetin e Durrësit, rrugët në afërsi të stadiumit janë mbuluar nga uji, duke u bërë të pakalueshme për këmbësorët dhe duke penguar lëvizjen normale të mjeteve. Pamje të shpërndara në rrjetet sociale tregojnë situatën e krijuar pas reshjeve intensive.
Ndërkohë, reshjet e vazhdueshme dhe prurjet e shtuara nga lumenjtë anësorë kanë ndikuar në rritjen e nivelit të ujit në hidrocentralet e kaskadës së Drinit. Autoritetet përgjegjëse bëjnë me dije se situata po monitorohet në mënyrë të vazhdueshme.
Edhe gjatë ditës së martë vijojnë shkarkimet e kontrolluara të ujit nga hidrocentralet e Komanit dhe Vaut të Dejës, si masë parandaluese për menaxhimin e prurjeve dhe shmangien e rrezikut nga përmbytjet.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd