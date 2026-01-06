Stuhi shiu, problematika në disa lagje në Lezhë

Lezhë – Reshjet e dendura të shiut që kanë rënë gjatë natës kanë shkaktuar problematika në disa zona të qytetit të Lezhës, duke vështirësuar qarkullimin e këmbësorëve dhe mjeteve.
Situata më problematike paraqitet në lagjen “Besëlidhja”, si edhe në disa hyrje shkollash, ku niveli i ujit ka arritur disa centimetra. Si pasojë, janë krijuar vështirësi për banorët dhe prindërit e nxënësve, veçanërisht në orët e para të mëngjesit.
Sipas autoriteteve lokale, grumbullimi i ujit është rezultat i reshjeve intensive të shiut, ndërsa deri më tani nuk raportohen dëme materiale apo persona të lënduar.
Bashkia e Lezhës bën me dije se kjo problematikë pritet të marrë zgjidhje përfundimtare me përfundimin e projektit të rehabilitimit të rrjetit të ujërave të bardha dhe të zeza, i cili është në zbatim prej disa muajsh. Projekti synon përmirësimin e menaxhimit të ujërave gjatë reshjeve intensive dhe parandalimin e përmbytjeve në zona të caktuara të qytetit.
Nëse dëshiron, mund ta:
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd