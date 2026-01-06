Të shtëna me armë pranë Pallatit Presidencial në Karakas

Karakas, Venezuelë – Të shtëna me armë zjarri janë raportuar mbrëmjen e së hënës në afërsi të Pallatit Presidencial Miraflores në kryeqytetin e Venezuelës, duke shkaktuar panik mes banorëve dhe duke rritur më tej tensionet politike dhe të sigurisë në vend.
Sipas pamjeve që po qarkullojnë në rrjetet sociale, në zonë janë parë kolona automjetesh ushtarake dhe mjete të blinduara, ndërsa forcat e sigurisë kanë shtuar praninë rreth institucioneve qeveritare.
Burime jozyrtare bëjnë me dije se incidenti mund të jetë shkaktuar pasi dy dronë janë vërejtur duke fluturuar mbi pallatin presidencial. Kjo ka ngritur alarmin për një kërcënim të mundshëm, duke bërë që personeli i sigurisë të reagojë dhe të aktivizojë masa mbrojtëse, përfshirë edhe vendosjen e mjeteve kundërajrore.
Ngjarja vjen vetëm disa ditë pas raportimeve për një operacion të fshehtë amerikan, i cili dyshohet se ka çuar në arrestimin e presidentit Nicolás Maduro, një zhvillim që ende nuk është konfirmuar zyrtarisht nga autoritetet venezueliane apo ato amerikane.
Autoritetet nuk kanë dhënë ende një deklaratë zyrtare lidhur me natyrën e të shtënave apo nëse ka persona të lënduar. Situata mbetet e paqartë, ndërsa pritet reagimi zyrtar i qeverisë së Venezuelës.
