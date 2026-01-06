Reshje shiu me intensitet të lartë. Parashikimi i motit për sot

Ditën e sotme priten reshje me intensitet të lartë kryesisht në veri dhe jug të vendit.
Sipas Institutit të Gjeoshkencave në qarqet Shkodër, Kukës, Vlorë dhe Gjirokastër priten reshje intensive deri lokalisht shume intensive.
Në qarqet Lezhë, Berat dhe Korçë priten reshje mesatare deri lokalisht intensive. Në qarqet e tjera priten reshje të dobëta deri mesatare. Reshjet priten të shoqërohen me shtrëngata.
Temperaturat minimale dhe maksimale të ajrit pritet të arrijnë:
Në zonat bregdetare 13/17 gradë celcius;
Në zonat e ulëta 12/16 gradë celcius;
Në zonat malore 6/9 gradë celcius.
