Horoskopi javor i Paolo Fox: 5 – 11 janar 2026 për të gjitha shenjat

Lexoni horoskopin javor të përgatitur nga Paolo Fox për të zbuluar çfarë ju rezervojnë yjet këtë javë për çdo shenjë të zodiakut, në dashuri, punë, mirëqenie dhe fat.
♈ Dashi
DASHURI
Dy javët e ardhshme priten mjaft nervoze. Kjo fazë nuk është kalimtare dhe mund të lidhet me një përgjigje që po vonon në dashuri ose me një situatë që të ka vënë në siklet. Mund të pyesësh veten pse një person ka pasur një qëndrim të gabuar ndaj teje. Nuk është e lehtë të kuptosh arsyet e këtij shqetësimi të papritur, i cili sidomos në fundjavë mund të përforcohet. Këshilla është të lësh gjërat të rrjedhin pa krijuar tensione në çift, përveç rasteve kur po mendon seriozisht për një ndarje përfundimtare.
PUNË
Në ditët në vijim mund të lindin tensione. Nëse ke angazhime të rëndësishme, zgjidh me kujdes ditët më të përshtatshme, veçanërisht pas datës 7. Nuk është momenti ideal për ndryshime të mëdha: vlerëso me qetësi çdo ofertë për ndërrim pune apo ambienti. Është thelbësore të mos veprosh i nxitur nga zemërimi dhe, nëse është e mundur, të shtysh vendimet më delikate drejt fundit të muajit. Periudha nuk është negative, por ankthi dhe lodhja ndihen.
MIRËQENIE
Niveli i tensionit është i lartë dhe shpesh shkaktohet nga persona përreth teje, si kolegë apo figura jo të qarta. Ritmet intensive ndikojnë kryesisht në sistemin nervor. Është e domosdoshme të gjesh momente pushimi dhe të ngadalësosh kur të jetë e mundur.
♉ Demi
DASHURI
Po vijnë ditë më interesante. Është momenti i duhur për të testuar një marrëdhënie dhe, nëse nuk funksionon, për të kuptuar çfarë duhet bërë. Venusi mbetet në pozicion të favorshëm, ndaj çdo dyshim duhet shprehur tani. Kjo është koha e duhur për të kuptuar problemet e së kaluarës dhe për të tentuar t’i kapërcesh. Nëse një histori nuk ecën si duhet, ka gjasa që t’i japësh një shans rikuperimi përpara një vendimi përfundimtar. Edhe njohjet e reja janë të favorizuara, përfshirë aventura pa angazhime afatgjata.
PUNË
Nëse ke një aktivitet tregtar ose duhet të marrësh vendime të rëndësishme profesionale, kjo është një periudhë e favorshme për të vepruar. Deri në verë priten zhvillime pozitive. Është një fazë ndryshimesh, por duhet të shmangësh rreziqet e mëdha deri në mesin e vitit. Çdo hap duhet menduar me kujdes.
MIRËQENIE
Katër planetë janë në anën tënde. Nëse ka probleme, do të jenë më të lehta për t’u zgjidhur. Megjithatë, të dielën pritet një ditë më e lodhshme, ndaj bëj kujdes.
♊ Binjakët
DASHURI
Venusi mbetet aktiv, edhe pse ndikimi më i fortë do të ndihet pas datës 17. Njohjet e reja janë të favorizuara dhe një miqësi që lind tani mund të bëhet e rëndësishme në gjysmën e dytë të muajit. Udhëtimet sjellin takime dhe zhvillime interesante. Është një horoskop shumë pozitiv për ata që kërkojnë të njohin njerëz të rinj: beqarët mund të takojnë dikë vërtet të veçantë. Marrëdhëniet në krizë mund të rikuperohen, por pas datës 17.
PUNË
Periudhë e favorshme për mbylljen e marrëveshjeve të mira. Dy javët e ardhshme sjellin mundësi që nuk duhen nënvlerësuar. Pas një periudhe ngecjeje, po rikthehesh në kontroll të jetës tënde profesionale. Ambicia shpërblehet, por gjendja financiare kërkon më shumë vëmendje.
MIRËQENIE
Kujdes ndryshimeve të temperaturës dhe ndonjë shqetësimi tretës. Mos e tepro me lodhjen, veçanërisht mes të mërkurës dhe të enjtes. Nëse nis trajtime, këshillohu me specialistë.
♋ Gaforrja
DASHURI
Ruajtja e qetësisë nuk është e lehtë. Problemet duhet të diskutohen tani, por vendimet konkrete është më mirë të shtyhen për javën tjetër. Rreziku i akumulimit të tensionit është i lartë, me kulm të shtunën, dita më e vështirë. Pakënaqësitë lidhen kryesisht me çështje të së kaluarës që rikthehen. Në gjysmën e dytë të muajit, shumë gjëra do të bëhen më të menaxhueshme.
PUNË
Situata profesionale është në ndryshim. Po rindërton gradualisht identitetin tënd dhe mund të shfaqen mundësi të mira. Është periudhë reflektimi dhe strategjie. Nëse punon me publikun, durimi do të vihet në provë.
MIRËQENIE
Lodhja e javëve të fundit ndihet ende, veçanërisht të hënën. Aktiviteti i lehtë fizik ndihmon, por pa e tepruar. E premtja dhe e shtuna janë ditë më të rënda: dëgjo sinjalet e trupit.
♌ Luani
DASHURI
Duhet treguar kujdes në javët në vijim, sidomos nëse marrëdhënia ka kaluar vështirësi edhe më parë. Kjo është një periudhë prove: nëse raporti është i ndërlikuar, mund t’i japësh partnerit maksimumi dy javë për të tentuar një rikuperim. Pas këtij afati, durimi yt mund të shterojë. Marrëdhëniet në krizë duhet të sqarohen dhe të zgjidhen brenda fundit të muajit.
PUNË
Lodhja ndihet, megjithatë, siç është theksuar edhe në parashikimet e përgjithshme, Luani është një nga shenjat protagoniste të vitit 2026, edhe pse risitë më të dukshme do të nisin nga mesi i shkurtit. Vepro në mënyrë konkrete për të rikthyer qetësinë. Brenda muajit të ardhshëm është e këshillueshme të mbyllësh marrëveshje ose të çosh përpara projekte tashmë të nisura. Edhe ndryshimi i ambientit mund të ndihmojë: një udhëtim, një zyrë e re ose një sistemim ndryshe mund të rezultojnë të dobishme.
MIRËQENIE
Javët e ardhshme janë mjaft të ngarkuara, me shumë angazhime dhe edhe çështje financiare për t’u sistemuar. Fillimi i vitit të shtyn të mendosh për projekte afatgjata, por është e rëndësishme të gjesh kohë edhe për pushim. Shmang lodhjen e tepërt.
♍ Virgjëresha
DASHURI
Ndikimi shumë i mirë i planetëve favorizon dashuri dhe interesa të reja. Ekziston mundësia të dashurohesh kryesisht me mendjen e një personi. Të pret një periudhë ndryshimesh emocionale dhe Hëna në shenjë favorizon veçanërisht ditët e së mërkurës dhe së enjtes. Faza të tilla të trazuara mund të sjellin tensione, por edhe zbulime të papritura. Megjithatë, ka edhe nga ata që ndihen të lodhur dhe i kushtojnë më pak kohë dashurisë për shkak të punës së tepërt ose dëshirës për të qëndruar vetëm.
PUNË
Kjo periudhë përfaqëson një pikënisje të vlefshme për orientime të reja, të cilat do të japin rezultatet më të mira nga mesi i shkurtit e në vazhdim, kur Saturni nuk do të jetë më kundër. Një kompromis ose marrëveshje e rëndësishme mund të jetë pranë. Jupiteri forcon vendosmërinë dhe ambicien tënde, sot më të gjalla se kurrë, duke të ndihmuar të kapërcesh shumë pengesa. E enjtja, me Hënën në shenjë, është një ditë veçanërisht aktive.
MIRËQENIE
Më në fund vihet re një rikuperim i mirë psikofizik. Hëna në shenjë mes së mërkurës dhe së enjtes do të jetë një ndihmë e madhe. Rritet dëshira për të vepruar dhe për t’u argëtuar: ftesa, takime dhe raste shoqërore nuk do të mungojnë. Pranoji pa hezitim.
♎ Peshorja
DASHURI
Ka një energji të re dhe një dëshirë të fortë për të vepruar. Në muajt e fundit, dashuria jo gjithmonë i ka mbështetur përpjekjet e tua, por janari përfaqëson një periudhë qartësimi, sidomos nëse ka pasur probleme. Edhe pse rastet më të mira do të vijnë pas të shtunës, më 17, që tani mund të kuptosh nëse një person të pëlqen apo jo dhe nëse ia vlen të vazhdosh njohjen. Ata që janë të martuar ose bashkëjetojnë duhet të kufizojnë një ndjenjë parehatie që është ndjerë fundjavën e kaluar.
PUNË
Horoskopi tregon një moment shqetësimi ose ankthi për një projekt që do të nisë konkretisht në gjysmën e dytë të janarit. Është e rëndësishme të ruash realizmin dhe të mos u besosh verbërisht premtimeve. Projektet e reja janë interesante dhe mund të planifikohen që tani. Nëse kërkon një aktivitet më të kënaqshëm, kjo është një kohë e mirë për të kuptuar çfarë dëshiron, për të vepruar më pas në fund të muajit. Ata që punojnë me publikun mund të arrijnë sukses deri në mars.
MIRËQENIE
Pavarësisht perspektivave të mira, periudha kërkon përballimin e angazhimeve stresuese. Shmang tejkalimin e kufijve të energjisë dhe përpiqu të përqendrosh aktivitetet më të rëndësishme rreth ditës së diel, kur forcat do të jenë më të mira.
♏ Akrepi
DASHURI
Gjithçka rifillon falë Venusit dhe Marsit në pozicion të favorshëm. Në muajt e fundit, disa rrethana të jashtme kanë vënë në provë edhe marrëdhëniet më të forta. Tani është në dorën tënde të vendosësh si ta menaxhosh situatën: një krizë, nëse kuptohet drejt, mund të forcojë çiftin dhe të të ndihmojë të shohësh veten dhe të tjerët nga një këndvështrim i ri. Është një moment shumë interesant edhe për njohje të reja.
PUNË
Kjo është një periudhë e rëndësishme për të rifituar shpresën tek e ardhmja dhe për të vepruar konkretisht. Pikërisht tani mund të nisë një program ose projekt i rëndësishëm, që duhet ndjekur me kujdes, sepse në fund të muajit mund të ketë një rënie dhe duhet të jesh gati ta kthesh situatën në favorin tënd. Mund të kërkosh zgjidhje të reja, edhe duke ndryshuar një bashkëpunim. Kujdes në marrëdhëniet me ortakë të shenjës Dem apo Luan.
MIRËQENIE
Forma fizike është një nga pikat më delikate të kësaj periudhe. Organizmi yt ka qenë i sforcuar dhe ka nevojë për rikuperim. Shmang teprimin me aktivitetin fizik dhe jepi vetes momente pushimi. Ka nisur një vit i dedikuar rigjenerimit dhe mirëqenies emocionale.
♐ Shigjetari
DASHURI
Vjen nga një periudhë që ka vënë në diskutim shumë siguri personale. Nëse dikush të ka lënduar, ky është momenti për të kthyer faqen. Planetët favorizojnë kapërcimin e tensioneve të fundit dhe ndihmojnë në rikthimin e qetësisë. Për beqarët parashikohen zhvillime të rëndësishme: kush është i turpshëm ose i pasigurt duhet të fillojë të bjerë më shumë në sy. Qielli bëhet edhe më intensiv nga e shtuna, më 17, kur Venusi rikthehet në pozicion pozitiv; e gjithë gjysma e dytë e muajit është në favor të dashurisë.
PUNË
Ditët më të mira janë ato në fillim të javës. Me iniciativën tënde natyrale, kërkon mundësi të reja pa frikë për të shprehur ide dhe mendime. Marrëdhëniet me një epror, pas disa tensioneve, janë në fazë rikuperimi. Më në fund vjen mundësia për të treguar vlerat e tua: ky është një vit që do të të japë shumë mes pranverës dhe verës, ndaj nis të mendosh për një zhvillim të rëndësishëm.
MIRËQENIE
Forma fizike është në përmirësim të ndjeshëm dhe vitaliteti është në rritje. Është e domosdoshme ta nisësh javën me qetësi. Të mërkurën mund të ndihesh pak i lodhur, por rikuperimi është i dukshëm. Jepi vetes hapësirë për argëtim dhe çlodhje, duke shmangur komplikimet e panevojshme.
♑ Bricjapi
DASHURI
Dy javët e ardhshme duhen jetuar me shumë kujdes, pasi Dielli, Mërkuri, Venusi dhe Marsi ndodhen në shenjë. Një person i ri mund të hyjë papritur në jetën tënde, edhe pse nuk ke dëshirë të vësh në dyshim bindjet e tua. Bëhet fjalë për një dashuri pasionante, intensive, e jetuar si aventurë. Zjarri në zemër është i gjallë, por të shtunën mund të ketë një keqkuptim të vogël që duhet menaxhuar me diplomaci.
PUNË
Nëse duhet të përballesh me një provë, ditët që vijnë janë më të mirat. Angazhimet e reja tregojnë një të ardhme premtuese. Shmang shtyrjen e një takimi, sepse ka shumë gjasa që tashmë të kesh ose të marrësh një rol apo përgjegjësi të rëndësishme. Janë ditë interesante për t’i dhënë një strukturë të re aktivitetit tënd, edhe pse kohët e fundit ka pasur një ngadalësim.
MIRËQENIE
Forma fizike përmirësohet dukshëm, por është e rëndësishme të shmangen lodhjet e zgjatura. Mund të shfaqen shqetësime artikulare; e premtja dhe e shtuna janë ditët më të lodhshme të javës, por të dielën vjen një shpërblim.
♒ Ujori
DASHURI
Ka ardhur momenti për të bërë një zgjedhje të rëndësishme në dashuri. Historitë e reja janë intensive dhe përfshirëse, por dikush ende duhet të përballet me të kaluarën. Mund të kesh zbuluar një tradhti ose të ndjesh se një person nuk është më në anën tënde. Ka një dëshirë të madhe për t’u hedhur në lojë; numërimi mbrapsht ka nisur. Nga e shtuna, më 17, Venusi hyn në shenjën tënde. Ditë pas dite rritet dëshira për posedim dhe ekskluzivitet. Mund të ketë edhe një takim të veçantë mes të premtes dhe të shtunës.
PUNË
Lajmet e mira do të vijnë, por kërkohet durim për të marrë maksimumin. Projektet rifillojnë dhe do të kenë perspektiva të mira brenda tre muajsh. Asgjë nuk duhet lënë rastësisë: çdo vendim duhet planifikuar me kujdes, sidomos në aspektin financiar. Ky qiell plot ndryshime forcon rritjen tënde personale dhe profesionale.
MIRËQENIE
Ditët më të mira janë ato rreth datës 9. Me kalimin e ditëve, energjitë fizike dhe mendore kthehen në nivelet e zakonshme. Mos e neglizho relaksin, sepse një shtysë e fortë zhvillimi mund të shoqërohet edhe me stres.
♓ Peshqit
DASHURI
Po vijnë emocione dhe konfirmime të rëndësishme. Nëse ka kohë që ke një person në zemër dhe ende nuk e ke zyrtarizuar lidhjen, mund të mendosh ta bësh këtë pikërisht këtë vit. Diçka domethënëse mund të ndodhë këto ditë. Është momenti i duhur për të parë edhe situata të reja. Ata që jetojnë një marrëdhënie të qëndrueshme janë në fazë rikuperimi dhe gjejnë më shumë bashkëpunim krahasuar me janarin.
PUNË
Kujdes me paratë: kush punon i pavarur ose menaxhon një shoqëri duhet të shmangë shpenzimet e tepruara. Një projekt tepër ambicioz mund të ridimensionohet. Idetë e mira duhen shfrytëzuar gjithsesi, sepse periudha favorizon rritjen. Si puna e pavarur ashtu edhe ajo e varur mund të japin kënaqësi, sidomos për ata që kanë guximin të kërkojnë.
MIRËQENIE
Java paraqet një qiell pothuajse pa pengesa, edhe pse të premten mund të shfaqet pak tension. Është një periudhë ideale për të përmirësuar formën fizike: sporti, palestra ose aktivitete të thjeshta të synuara ndihmojnë në rikthimin e energjisë dhe tonusit muskulor. /noa.al
