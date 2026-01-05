Zgjedhjet parlamentare në Kosovë, LVV merr mbi 72 për qind të votave me postë

Kosovë, 5 janar 2026
Në Qendrën e Numërimit dhe Rezultateve ka përfunduar numërimi i mbi 27 mijë votave të dërguara me postë për zgjedhjet parlamentare të 28 dhjetorit nga qytetarët e Kosovës që jetojnë jashtë vendit.
Sipas rezultateve të publikuara në ueb-faqen zyrtare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Lëvizja Vetëvendosje kryeson bindshëm në votimin me postë, duke siguruar 72.20 për qind të votave, ose 19.344 vota.
Zëdhënësi i KQZ-së, Valmir Elezi, sqaroi se procesi i numërimit nuk ka përfunduar ende për të gjitha votat nga diaspora. Ai bëri të ditur se më 2 dhe 5 janar janë tërhequr rreth 20 mijë pako të tjera me fletëvotime, të cilat pritet t’i nënshtrohen verifikimit dhe numërimit në ditët në vijim.
“Janë rreth 20 mijë pako me fletëvotime të tërhequra më 2 dhe 5 janar, të cilat do të vlerësohen dhe verifikohen para se të hyjnë në procesin e numërimit. Ndërkohë, deri në orën 20:00, KQZ do të nisë numërimin e fletëvotimeve nga votimi me kusht dhe ato të personave me nevoja të veçanta”, deklaroi Elezi.
Sipas rezultateve të deritanishme të votimit me postë, Lidhja Demokratike e Kosovës ka marrë 10.15 për qind të votave, ose 2.720 vota, e ndjekur nga Partia Demokratike e Kosovës me 9.56 për qind, ose 2.560 vota. Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës ka siguruar 3.90 për qind të votave, përkatësisht 1.045 vota.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve njoftoi gjithashtu se nga 57 vendvotime me kusht në 38 komuna të Kosovës, në sistem janë evidentuar mbi 9.900 votues të regjistruar për votim me kusht. Ndërkohë, 2.860 persona janë regjistruar për të votuar përmes programit për persona me nevoja të veçanta.
KQZ pret që rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve të shpallen më herët se afati fillestar, përkatësisht para datës 19 janar. Sipas rezultateve të përmbledhura deri më tani, Lëvizja Vetëvendosje ka siguruar 50.67 për qind të votave në total, e ndjekur nga PDK me 20.43 për qind, LDK me 13.33 për qind, AAK me 5.52 për qind dhe Lista Serbe me 4.56 për qind.
