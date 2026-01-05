Skenë si në filma: grabit makinën e taksistit që e çoi nga Tirana në Fushë-Krujë, më pas vjedh një karburant nën kërcënimin e armës

Fushë-Krujë, 5 janar 2026
Një grabitje që të kujton skena filmash aksion ka ndodhur pasditen e sotme në zonën e Fushë-Krujës, ku një i ri dyshohet se ka kryer disa vjedhje brenda pak orësh, duke vepruar nën kërcënimin e armës.
Sipas burimeve policore, autori fillimisht ka marrë një taksi në Tiranë, duke kërkuar të transportohej drejt Fushë-Krujës. Gjatë rrugës, në afërsi të Tapizës, ai ka kërcënuar taksistin, ka marrë vetë drejtimin e mjetit dhe e ka lënë shoferin në një zonë të largët, duke i marrë paratë dhe telefonin celular.
Më pas, me automjetin e grabitur, autori është drejtuar drejt një pike karburanti në afërsi të Milotit, ku nën kërcënimin e armës ka marrë xhiron ditore të punonjësit të karburantit.
Pas grabitjes, mjeti është braktisur pranë një xhamie në Fushë-Krujë, ndërsa autori është larguar duke humbur gjurmët.
Policia bën me dije se i riu është identifikuar dhe rezulton i dënuar më parë për mashtrim. Vijojnë kërkimet intensive për kapjen e tij.
