Djali i Maduros thirrje botës: Solidarizohuni, babain tim e rrëmbyen!

Karakas, 5 janar 2026
Nicolás Maduro Guerra, djali i presidentit të rrëzuar të Venezuelës, Nicolás Maduro, reagoi për herë të parë publikisht pas arrestimit të të atit, duke e cilësuar atë si një “rrëmbim” dhe duke bërë thirrje për solidaritet ndërkombëtar që ai të kthehet në Venezuelë.
Deklaratat Maduro Guerra i bëri gjatë seancës inauguruese të Asamblesë Kombëtare të Venezuelës, e mbajtur dy ditë pas kapjes së Nicolás Maduro-s dhe bashkëshortes së tij, Cilia Flores, në një operacion ushtarak amerikan në Karakas. Ai tha se operacioni përbën shkelje të rëndë të sovranitetit të Venezuelës dhe paralajmëroi se një precedent i tillë përbën rrezik për çdo shtet.
“Nëse e normalizojmë rrëmbimin e një kreu shteti, asnjë vend nuk është i sigurt. Sot është Venezuela, nesër mund të jetë çdo komb që refuzon të nënshtrohet. Ky nuk është një problem rajonal, por një kërcënim i drejtpërdrejtë për stabilitetin global, për njerëzimin dhe për barazinë sovrane të kombeve”, u shpreh ai.
Maduro Guerra theksoi se solidariteti ndërkombëtar nuk është çështje politike, por detyrim moral dhe ligjor. “Njerëz të botës, solidariteti me Nicolás-in dhe me Venezuelën nuk është një gjest opsional. Heshtja përballë këtyre shkeljeve i bën bashkëfajtorë ata që heshtin dhe dobëson sistemin ndërkombëtar që pretendohet se mbrohet”, deklaroi ai.
Ai iu referua gjithashtu aktakuzës së fundit të Shteteve të Bashkuara ndaj Nicolás Maduro-s, Cilia Flores dhe zyrtarëve të tjerë, të cilët akuzohen për trafik droge dhe vepra penale me armë. Djali i presidentit të rrëzuar i hodhi poshtë këto akuza, duke i cilësuar të motivuara politikisht.
“Unë dhe familja ime po persekutohemi”, tha Maduro Guerra, duke insistuar se procesi ndaj babait të tij nuk ka lidhje me drejtësinë, por me presionin politik ndërkombëtar ndaj Venezuelës.
