‘Jam gati të marr armët dhe të mbroj vendin tim’! Presidenti i Kolumbisë i përgjigjet kërcënimeve të Trump

Presidenti i Kolumbisë, Gustavo Petro, deklaroi se është i gatshëm të “marrë armët” për të mbrojtur vendin e tij, pas kërcënimeve të presidentit amerikan Donald Trump për veprime ushtarake ndaj qeverisë kolumbiane dhe akuzave se Petro është i përfshirë në trafikun e drogës drejt Shteteve të Bashkuara.
Në një postim në rrjetet sociale, Petro tha se nuk do t’i përgjigjej drejtpërdrejt Trumpit derisa të ishte i sigurt se deklaratat e tij ishin përkthyer saktë, duke mohuar kategorikisht se është zgjedhur në mënyrë të paligjshme apo se ka lidhje me trafikun e drogës.
“Kam bërë betim të mos prek armë, por për atdheun tim do të isha i gatshëm ta bëja”, shkroi presidenti kolumbian, duke theksuar se sovraniteti i vendit nuk mund të vihet në diskutim.
Deklarata e plotë:
"Sot do të shoh nëse fjalët e Trump-it në anglisht janë përkthyer ashtu siç thotë shtypi kombëtar. Më pas do t’u përgjigjem, sapo të kuptoj se çfarë nënkupton realisht kërcënimi i paligjshëm i Trump-it.
Sa i përket zotit Rubio, i cili mohon autoritetin e presidentit dhe thotë se presidenti nuk dëshiron bashkëpunim, ndërsa institucionet po, i kërkoj të lexojë Kushtetutën e Kolumbisë, sepse informacioni i tij është krejtësisht i gabuar. Ai është produkt i interesave të politikanëve kolumbianë të lidhur familjarisht ose ekonomikisht me mafien; ata duan prishjen e marrëdhënieve mes SHBA-së dhe Kolumbisë, që trafiku i kokainës të shpërthejë në botë.
Kam urdhëruar largimin e disa kolonelëve të inteligjencës nga policia ime për dhënie informacioni të rremë kundër shtetit. Jo sepse Rubio i beson këtyre gënjeshtrave.
Presidenti i Kolumbisë është komandanti suprem i forcave ushtarake dhe policore të vendit, sipas urdhrit kushtetues. Kjo Kushtetutë u miratua 34 vite më parë nga lëvizja ime, pasi ne lamë armët e kryengritjes dhe nënshkruam një pakt: një Kushtetutë të re përmes zgjedhjes popullore të Asamblesë Kombëtare Kushtetuese.
Lëvizja ime, M-19, që më parë kishte ngritur armët në kryengritje, fitoi numrin më të madh relativ të votave për listat e përfaqësuesve kushtetues të zgjedhur nga populli. Kjo ishte fitorja jonë e parë elektorale. Së bashku me forca të tjera, në respekt të pluralizmit dhe diversitetit, ndërtuam një pakt: Kushtetutën e re të Kolumbisë, për të ndërtuar një shtet social të së drejtës, në kërkim të garantimit të të drejtave themelore dhe universale të popullit.
Si komandant i përgjithshëm i forcave ushtarake, dhe gjithmonë i mbrojtur nga Kushtetuta, kam urdhëruar sekuestrimin më të madh të kokainës në historinë e botës, kam ndalur rritjen e kultivimit të gjetheve të kokës dhe kam nisur një plan të madh të zëvendësimit vullnetar të kulturave nga fermerët. Procesi është në zhvillim për 30 mijë hektarë me kokë dhe është prioriteti im si politikë publike për zëvendësimin e kulturave; unë e drejtoj personalisht këtë politikë.
Me urdhrat e mia, janë goditur Silver, Cauca dhe Wall Street-i i kokainës, të cilat qeveritë e mëparshme i kishin lënë të rriteshin. Kam urdhëruar bombardime duke respektuar plotësisht rregullat e së drejtës humanitare dhe me urdhër të drejtpërdrejtë kundër grupeve të armatosura të varura nga trafiku i drogës. Këto grupe, sipas taktikës së tyre, rekrutojnë të mitur që të mos u bombardohen bazat.
Nëse bombardon një nga këto grupe pa inteligjencë të mjaftueshme, do të vrasësh shumë fëmijë.
Nëse bombardohen punëtorët e fshatit, ata do të shndërrohen në mijëra guerilasë në male.
Dhe nëse arrestohet presidenti që një pjesë e madhe e popullit tim e do dhe e respekton, do të çlirohet jaguari popullor.
Çdo ushtar kolumbian tashmë ka një urdhër: çdo komandant i forcës publike që vendos flamurin e Shteteve të Bashkuara mbi flamurin e Kolumbisë, do të largohet menjëherë nga institucioni me urdhër të bazës, të trupave dhe timin. Kushtetuta urdhëron që forcat publike të mbrojnë sovranitetin popullor.
Edhe pse nuk kam qenë ushtarak, e njoh luftën dhe veprimtarinë klandestine. U betova të mos prek më armë që nga Pakti i Paqes i vitit 1989, por për hir të atdheut do të marr sërish armët që nuk dua.
Unë nuk jam i paligjshëm, as narkotrafikant. Kam vetëm shtëpinë e familjes, të cilën ende e paguaj me rrogën time. Deklaratat e mia bankare janë publikuar. Askush nuk mund të thotë kurrë se kam shpenzuar më shumë sesa paga ime. Nuk jam lakmitar.
Kam besim të madh te populli im dhe për këtë arsye i kam kërkuar popullit të mbrojë Presidentin nga çdo akt i paligjshëm dhune kundër tij. Mënyra për të më mbrojtur është marrja e pushtetit në të gjitha bashkitë e vendit. Urdhri për forcën publike është të mos qëllojë mbi popullin, por mbi pushtuesin.
Unë nuk flas kot. I besoj popullit dhe historisë së Kolumbisë, të cilën zoti Rubio nuk e ka lexuar. I besoj ushtarit që e di se është bir i Bolivarit dhe i flamurit të tij trengjyrësh.
Ta dini se po përballeni me një komandant popullor. Kolumbia e lirë përjetë. Zyrtarë bolivarianë, thyejini rreshtat dhe marshoni drejt fitores."
Reagon dhe Meksika
Ndërkohë, presidentja e Meksikës, Claudia Sheinbaum, reagoi me tone më të përmbajtura. Ajo deklaroi se nuk e konsideron të mundshme një ndërhyrje ushtarake të SHBA-së në Meksikë dhe përsëriti kundërshtimin e saj ndaj arrestimit të presidentit venezuelian Nicolás Maduro.
Sheinbaum theksoi se Meksika mbetet e hapur për bashkëpunim me Shtetet e Bashkuara në luftën kundër trafikut të drogës, por nënvizoi se ky bashkëpunim nuk nënkupton nënshtrim apo pranim të ndërhyrjeve të huaja në punët e brendshme të vendit.
