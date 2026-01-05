Detaje nga procesi ndaj Maduros: Më kanë marrë peng! Jam ende president i vendit tim

5 Janar 2026
Kosova & Bota – Ish-presidenti i rrëzuar i Venezuelës, Nicolás Maduro, u paraqit në një gjykatë në New York pas kapjes së tij të shtunën gjatë një operacioni ushtarak të SHBA-ve në Caracas. Ai akuzohet për trafik droge, armësh dhe “narko-terrorizëm”.
Seanca u zhvillua para gjyqtarit 92-vjeçar Alvin Hellerstein, i cili e informoi Maduron për akuzat. Maduro u deklarua **i pafajshëm**, duke thënë në spanjisht: “Unë jam një njeri i ndershëm, jam ende president i vendit tim”. Ai po ashtu deklaroi se ishte “marrë peng”.
Bashkëshortja e tij, **Cilia Flores**, gjithashtu u deklarua e pafajshme për akuzat e drogës gjatë seancës gjyqësore.
Maduro ka angazhuar avokatin penalist të njohur **Barry Pollack**, i cili ka përfaqësuar edhe Julian Assange, për të mbrojtur interesat e tij në çështjen penale në Manhattan.
Seanca e ardhshme është caktuar për **17 mars**, ku gjykatësi ka urdhëruar që Maduro të paraqitet përsëri në gjykatë. Avokati i tij deklaroi se klienti nuk po kërkon lirim me kusht në këtë moment, por mund ta bëjë këtë kërkesë më vonë.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd