Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Detaje nga procesi ndaj Maduros: Më kanë marrë peng! Jam ende president i vendit tim
Transmetuar më 05-01-2026, 19:33

5 Janar 2026

Kosova & Bota – Ish-presidenti i rrëzuar i Venezuelës, Nicolás Maduro, u paraqit në një gjykatë në New York pas kapjes së tij të shtunën gjatë një operacioni ushtarak të SHBA-ve në Caracas. Ai akuzohet për trafik droge, armësh dhe “narko-terrorizëm”.

Seanca u zhvillua para gjyqtarit 92-vjeçar Alvin Hellerstein, i cili e informoi Maduron për akuzat. Maduro u deklarua **i pafajshëm**, duke thënë në spanjisht: “Unë jam një njeri i ndershëm, jam ende president i vendit tim”. Ai po ashtu deklaroi se ishte “marrë peng”.

Bashkëshortja e tij, **Cilia Flores**, gjithashtu u deklarua e pafajshme për akuzat e drogës gjatë seancës gjyqësore.

Maduro ka angazhuar avokatin penalist të njohur **Barry Pollack**, i cili ka përfaqësuar edhe Julian Assange, për të mbrojtur interesat e tij në çështjen penale në Manhattan.

Seanca e ardhshme është caktuar për **17 mars**, ku gjykatësi ka urdhëruar që Maduro të paraqitet përsëri në gjykatë. Avokati i tij deklaroi se klienti nuk po kërkon lirim me kusht në këtë moment, por mund ta bëjë këtë kërkesë më vonë.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...