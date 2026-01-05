SHBA në OKB: Ishte një operacion policor, nuk po pushtojmë Venezuelën

5 Janar 2026
OKB – Ndërsa presidenti i rrëzuar i Venezuelës, Nicolás Maduro, deklarohej i pafajshëm në gjykatën e New York-ut për akuza të trafikut të drogës dhe të tjera, Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara mbajti një seancë emergjente për të diskutuar situatën në Venezuelë.
Sekretari i Përgjithshëm i OKB-së, António Guterres, shprehu shqetësim për mosrespektimin e ligjit ndërkombëtar dhe paralajmëroi për pasojat që veprime të tilla mund të kenë mbi stabilitetin rajonal dhe marrëdhëniet ndërkombëtare. Zëvendëssekretarja e përgjithshme, Rosemary DiCarlo, lexoi një deklaratë në emër të Guterres, duke theksuar rrezikun e paqëndrueshmërisë dhe ndikimin potencial në vendet fqinje.
Ish-këshilltari britanik për sigurinë kombëtare, Sir Mark Lyall Grant, tha se Britania e Madhe dhe vendet europiane ndodhen në një “pozitë shumë të vështirë” dhe se veprimet e SHBA-ve “me shumë gjasë nuk janë” në përputhje me të drejtën ndërkombëtare. Franca dhe Britania kanë vendosur të fokusohen te hapat e ardhshëm për Venezuelën, duke shmangur debatet mbi ligjshmërinë e operacionit.
Nga ana e tyre, SHBA-të përfaqësuar nga ambasadori i tyre në OKB, Mike Waltz, theksuan se arrestimi i Maduros ishte **një operacion policor** dhe nuk përbën pushtim të Venezuelës. “Ne nuk po pushtojmë Venezuelën. Ky ishte një operacion policor për të arrestuar një narkotrafikant, i cili tani do të gjykohet në SHBA në përputhje me shtetin e së drejtës për krimet e kryera kundër popullit tonë gjatë 15 viteve të fundit”, tha Waltz.
Ai shtoi se Maduro është akuzuar nga një juri dhe duhet të përballet me akuza penale serioze, duke krahasuar situatën me arrestimin e Manuel Noriegas në vitin 1989, i cili gjithashtu u gjykua dhe u dënua në Shtetet e Bashkuara.
Sekretari Guterres dhe përfaqësuesit e OKB-së kërkuan respektimin e rregullave ndërkombëtare dhe zgjidhje paqësore për të shmangur destabilizime më të gjera.
