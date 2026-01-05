Foltorja e opozitës / Luçiano Boçi: ‘Rama ka ndërtuar një narkoshtet, meriton fatin e Maduros

TIRANË – Gjatë foltores së 6-të të opozitës, deputeti i PD-së, Luçiano Boçi, ka sulmuar qeverinë dhe kryeministrin Edi Rama, duke thënë se ai ka ndërtuar një “narkoshtet” dhe meriton fatin e presidentit venezuelan Nicolas Maduro.
Boçi u shpreh se qytetarët po përballen me **varfëri, përjashtim social, korrupsion dhe keqmenaxhim** të resurseve publike. “Është e vërteta e atyre qytetarëve që shohin para syve të tyre me grushta të mbledhur talljen që i bën Rama me shpurën e tij… Ai ka ndërtuar këtu mbretërinë e së keqes, si parajsën e vet dhe ferrin e qytetarëve”, tha Boçi.
Deputeti theksoi gjithashtu se politikat e qeverisë kanë prekur **pensionet, infrastrukturën dhe projektet publike**, ndërsa sipas tij, eksponentë të afërt të kryeministrit përfitojnë nga **luks i shfrenuar**.
Ai përfundoi deklaratën duke paralajmëruar se foltorja dhe protestat janë **për të kërkuar llogaridhënie dhe për të mbrojtur të drejtat e qytetarëve**, duke e krahasuar fatin e Ramës me atë të Nicolas Maduro.
