Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Nis foltorja e 6-të e opozitës, Berisha i bashkohet protestuesve para Kryeministrisë
Transmetuar më 05-01-2026, 18:44

TIRANË – Ka nisur foltorja e 6-të e opozitës, e zhvilluar në sheshin përpara Kryeministrisë. Protestës së organizuar nga Partia Demokratike i është bashkuar edhe lideri i opozitës, Sali Berisha.

Mbështetës të PD-së janë mbledhur në shesh për të shprehur kundërshtinë e tyre ndaj qeverisë, ndërsa protesta po zhvillohet nën masa sigurie nga Policia e Shtetit.

Sipas organizatorëve, qëllimi i këtyre protestave është kërkesa për largimin e kryeministrit Edi Rama nga pushteti, si dhe denoncimi i asaj që opozita e cilëson si keqqeverisje dhe abuzim me pushtetin.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...