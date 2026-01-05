Nis foltorja e 6-të e opozitës, Berisha i bashkohet protestuesve para Kryeministrisë

TIRANË – Ka nisur foltorja e 6-të e opozitës, e zhvilluar në sheshin përpara Kryeministrisë. Protestës së organizuar nga Partia Demokratike i është bashkuar edhe lideri i opozitës, Sali Berisha.
Mbështetës të PD-së janë mbledhur në shesh për të shprehur kundërshtinë e tyre ndaj qeverisë, ndërsa protesta po zhvillohet nën masa sigurie nga Policia e Shtetit.
Sipas organizatorëve, qëllimi i këtyre protestave është kërkesa për largimin e kryeministrit Edi Rama nga pushteti, si dhe denoncimi i asaj që opozita e cilëson si keqqeverisje dhe abuzim me pushtetin.
