Maduro nuk pranon akuzat para gjykatës në Nju Jork: Jam një njeri i mirë!

SHBA – Udhëheqësi i Venezuelës, Nicolás Maduro, është deklaruar i pafajshëm gjatë paraqitjes së tij të parë në gjykatë në Nju Jork, pasi u kap në një operacion ushtarak amerikan. Ai përballet me akuza të rënda, përfshirë trafik droge, armësh dhe vepra të tjera penale.
Sipas mediave amerikane, Maduro ka qëndruar në këmbë gjatë seancës, ndërsa iu kërkua të konfirmonte identitetin e tij. Në një moment, gjykatësi i është drejtuar duke i thënë se “do të ketë një kohë dhe një vend për të gjitha këto”, përpara se të përsëriste pyetjen.
Në deklaratën e tij të parë publike që prej mbërritjes në Shtetet e Bashkuara, Maduro i tha gjykatës se ai është presidenti i Venezuelës dhe se është kapur nga banesa e tij në Karakas. Ai theksoi se “është ende president i Venezuelës” dhe se “nuk është fajtor për asnjë nga akuzat e ngritura”.
Seanca u mbyll me procedurat fillestare, ndërsa procesi gjyqësor pritet të vijojë në ditët në vijim.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd